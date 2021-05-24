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24 мая 19:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
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«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу

Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 24 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал решение правительства Колумбии открыть границу в одностороннем порядке. Он отметил, что снятие ограничений может «загрязнить» страну новыми вариантами COVID-19. Об этом сообщил телеканал TeleSUR.

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что любые попытки открытия границы «провалятся» без двухстороннего соглашения.

«Они говорят об открытии границы, но ничего не будет работать, если правительство Колумбии не скоординирует свои действия с Венесуэлой. На границе ничего не будет работать», — отметил Мадуро.

Президент также заявил, что решение колумбийского правительства направлено на то, чтобы привезти в Венесуэлу новые варианты COVID-19.

«Мы контролируем вторую волну пандемии, мы достигаем плато, но у нас есть новая угроза, которая находится в Кукуте», — предупредил президент.

Ситуация с COVID-19

На 24 мая в Венесуэле зафиксировано 223 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 2,5 тыс. человек, сегодня зафиксировано 14 смертей. В активной фазе болезни находятся 13,9 тыс. человек, из них 316 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1,13%.

В то же время в Колумбии статистика намного хуже, там с начала пандемии заразились 3,2 млн человек, более 84 тыс. скончались. В активной фазе болезни находятся 121,4 тыс. человек. Уровень летальности: 2,62%.

мадуро венесуэла колумбия
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