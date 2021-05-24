«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу

Каракас, 24 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал решение правительства Колумбии открыть границу в одностороннем порядке. Он отметил, что снятие ограничений может «загрязнить» страну новыми вариантами COVID-19. Об этом сообщил телеканал TeleSUR.

El presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro, denunció pretensiones unilaterales del Ejecutivo colombiano para reabrir la fronterahttps://t.co/z8hbgFQJfh — teleSUR TV (@teleSURtv) May 23, 2021

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что любые попытки открытия границы «провалятся» без двухстороннего соглашения.

«Они говорят об открытии границы, но ничего не будет работать, если правительство Колумбии не скоординирует свои действия с Венесуэлой. На границе ничего не будет работать», — отметил Мадуро.

Президент также заявил, что решение колумбийского правительства направлено на то, чтобы привезти в Венесуэлу новые варианты COVID-19.

«Мы контролируем вторую волну пандемии, мы достигаем плато, но у нас есть новая угроза, которая находится в Кукуте», — предупредил президент.

Ситуация с COVID-19

На 24 мая в Венесуэле зафиксировано 223 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 2,5 тыс. человек, сегодня зафиксировано 14 смертей. В активной фазе болезни находятся 13,9 тыс. человек, из них 316 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1,13%.

В то же время в Колумбии статистика намного хуже, там с начала пандемии заразились 3,2 млн человек, более 84 тыс. скончались. В активной фазе болезни находятся 121,4 тыс. человек. Уровень летальности: 2,62%.