Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

Рига, 24 мая. Российская сборная потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. Команда уступила Словакии в мачте группы А.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков. Шайбу за российскую сборную забросил в ворота противника Александр Барабанов. Победные очки сборной Словакии принесли Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога.

На счету России в турнире уже две победы. Словакам удалось выиграть в трех встречах из трех. 26 мая россиян ждет матч с Данией, а Словакия днем позже встретится на льду со сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную на чемпионате мира. Спортсмен получил слишком много травм в матчах НХЛ.