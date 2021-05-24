Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил

Москва, 24 мая. Россия значительно усилила оборону на границах государства, ввиду чего Япония едва ли попытается захватить Курилы силой, считает военный эксперт Сергей Липовой.

Японское агентство Kyodo ранее распространило информацию о том, что Советский Союз в 1970-х годах якобы «планировал» передать Токио контроль над частью Курильских островов. Однако, по мнению российского сенатора Владимира Джабарова, подобные заявления являются обычным фейком, так как Москва не могла рассматривать подобную инициативу в самый разгар холодной войны.

Информационная война стала уже привычным явлением для современного мира, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой, объясняя в комментарии для Федерального агентства новостей, зачем Япония распространяет подобные вбросы. По его словам, теперь подобными методами решил воспользоваться Токио, чтобы вызвать общественный резонанс на волне раздуваемой Западом русофобии.

«Информационная война — не редкость, а, скорее, один из признаков нашего времени, и, несмотря на ее кажущуюся простоту, способна привести к последствиям не менее разрушительным, чем открытый военный конфликт. Теперь ее возможности решила использовать и Япония, создавая вбросы о якобы имевших место предложениях Советского Союза по поводу Курильских островов», — сказал генерал-майор.

Многие эксперты не раз высказывали мнение, что Япония может попытаться вернуть себе архипелаг силой, однако, отметил Липовой, на деле это маловероятный сценарий развития событий. Он объяснил, почему японцы не посмеют захватить Курилы. По мнению генерал-майора, Токио мог провернуть подобный трюк в 1990-х годах, однако сейчас это невозможно, так как Москва значительно повысила мощь армии и укрепила оборону на границах страны.

«Наша армия по праву считается сильнейшей, и у российских офицеров достаточно реального боевого опыта, чтобы отразить попытку захвата и гнать захватчиков до их берегов», — уверен Липовой.

Токио отлично осознает степень опасности, поэтому японцы едва ли осмелятся на военную авантюру, считает эксперт. Он добавил, что все вопросы касательно Курильских островов будут решаться исключительно при помощи дипломатии.

Ранее китайские эксперты рассказали, чем может обернуться для Японии попытка силой захватить российские Курильские острова.