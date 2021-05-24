Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке

Минск, 24 мая. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что российская сторона не предоставила помощь задержанной в Минске гражданке. Заявление оказалось ложью.

Как стало известно ФАН, МИД РФ еще вчера выяснил, что одной из задержанных на самолете, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс, является гражданка России. Консульство находится на постоянной связи с родителями задержанной Софии Сапеги.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что российский консул «отказался оказывать помощь» гражданке РФ, которую накануне задержали вместе с ее молодым человеком — Романом Протасевичем.

Напомним, самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы теракта. На борту был основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевича задержали после проверки документов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Задержанная в Минске приятельница Протасевича часто летала в Белоруссию в гости, сообщал ФАН.