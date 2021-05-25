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25 мая 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:33
Происшествия
Подросток в Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя
16:32
Шоу-бизнес
Помощник Никаса Сафронова прокомментировал скандал с братом художника
16:31
Политика
Тихановская оценила идею Макрона пригласить ее сторонников на саммит «Большой семерки»
16:30
Шоу-бизнес
Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер благодаря жене рассчитался с долгами
16:30
Шоу-бизнес
Приветствую двумя руками: кинокритик Шпагин прокомментировал выход фильма «Турист»
16:30
Политика
Эфир: Какой урон Белоруссии нанесут нападки Запада
16:29
Общество
Жителей Гонконга призывают привиться от COVID-19 до истечения срока годности вакцин
16:25
Спорт
Вот кто настоящий Табаки: итоги скандала с флагом Белоруссии на ЧМ-2021
16:23
Африка
Мирные переговоры между Суданом и НОДС перенесли на 26 мая
16:23
Происшествия
Шотландец напоил несовершеннолетнюю водкой и оставил умирать на улице
16:23
Армия
На Украине создадут силы территориальной обороны
16:20
Происшествия
В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве
16:18
Экономика
Партия «Справедливая Россия» предложила ввести в России безусловный доход
16:16
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева рассказала о неудачном браке с Андреем Кайковым
16:15
Происшествия
Петербуржец после визита к отцу вернулся с порезанной шеей
16:15
Общество
Владимирские медики спасли жизни беременной с COVID-19 и ее ребенка
16:12
Происшествия
МИД подтвердил задержание россиянки в Минске
16:08
Армия
Командованию ВС Украины стало стыдно перед НАТО за свой советский авиапарк
16:08
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро назвала главные ошибки Ивлеевой в отношениях с Элджеем
16:08
Армия
ВС Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Гегаркуникской области
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Пенсионерка отдала лжецелительнице полмиллиона рублей за снятие «проклятия»

Общество
Пенсионерка отдала лжецелительнице полмиллиона рублей за снятие «проклятия»
pixabay.com  / 

Пенза, 25 мая. Желание поправить здоровье привело 79-летнюю жительницу Пензы к потере более полумиллиона рублей. Пенсионерка доверилась лжегадалке и добровольно перечислила ей огромную сумму за лечение.

Как стало известно ФАН, потерпевшая узнала деятельностью лжегадалки благодаря телевидению. В одной из передач она увидела целительницу, которая делилась опытом чудесного исцеления от различных болезней. Позвонив по указанному номеру телефона, пенсионерка записалась на лечение. На следующий день с ней связалась мошенница, которая мгновенно диагностировала наличие у собеседницы «родового проклятия». Снятие недуга было организовано в виде нескольких сеансов, которые пензячка регулярно оплачивала.

«Женщина в течение одного месяца перечислила неизвестным лицам денежные средства в сумме 520 тысяч рублей. Однако лечение, которое проводила лжецелительница, не работало, и гражданка осознала, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая призналась, что попадается на подобную уловку не в первый раз. По факту преступления было возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионерка отдала лжецелительнице полмиллиона рублей за снятие «проклятия»
pixabay.com  / 

Аналогичный случай произошел в областном центре зимой 2021 года. Тогда 36-летняя жительница Ульяновской области похитила ценности из квартиры 83-летней пензячки, представившись ясновидящей. В процессе «снятия порчи» аферистка присвоила себе не только денежные средства потерпевшей, но и золотое кольцо ее дочери. Вскоре судимая ранее женщина была задержана. 

«С учетом наличия в действиях подсудимой опасного рецидива суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе мужчина поджег сумку с патронами и выбросил ее на улицу. Так злоумышленник пытался скрыть от правоохранителей факт хранения огнестрельного оружия без лицензии.

россия пенза мошенники пензенская область ясновидящая целительница
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