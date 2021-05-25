Пенсионерка отдала лжецелительнице полмиллиона рублей за снятие «проклятия»

Пенза, 25 мая. Желание поправить здоровье привело 79-летнюю жительницу Пензы к потере более полумиллиона рублей. Пенсионерка доверилась лжегадалке и добровольно перечислила ей огромную сумму за лечение.

Как стало известно ФАН, потерпевшая узнала деятельностью лжегадалки благодаря телевидению. В одной из передач она увидела целительницу, которая делилась опытом чудесного исцеления от различных болезней. Позвонив по указанному номеру телефона, пенсионерка записалась на лечение. На следующий день с ней связалась мошенница, которая мгновенно диагностировала наличие у собеседницы «родового проклятия». Снятие недуга было организовано в виде нескольких сеансов, которые пензячка регулярно оплачивала.

«Женщина в течение одного месяца перечислила неизвестным лицам денежные средства в сумме 520 тысяч рублей. Однако лечение, которое проводила лжецелительница, не работало, и гражданка осознала, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая призналась, что попадается на подобную уловку не в первый раз. По факту преступления было возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

pixabay.com /

Аналогичный случай произошел в областном центре зимой 2021 года. Тогда 36-летняя жительница Ульяновской области похитила ценности из квартиры 83-летней пензячки, представившись ясновидящей. В процессе «снятия порчи» аферистка присвоила себе не только денежные средства потерпевшей, но и золотое кольцо ее дочери. Вскоре судимая ранее женщина была задержана.

«С учетом наличия в действиях подсудимой опасного рецидива суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе мужчина поджег сумку с патронами и выбросил ее на улицу. Так злоумышленник пытался скрыть от правоохранителей факт хранения огнестрельного оружия без лицензии.