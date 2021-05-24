Иммунолог рассказал о специфике вакцинации от коронавируса в жаркую погоду

, 24 мая. В жаркое время года перед вакцинацией от COVID-19 необходимо побыть в прохладном помещении, рассказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Прибежавшему по жаре на прививку человеку следует сначала «остыть» хотя бы пять минут, советует доктор медицинских наук Жемчугов. Это нужно для того, чтобы нормализовать состояние организма. Тем более не стоит стоять в очереди на прививку в солнечную погоду.

По словам специалиста, после вакцинации нужно оставаться в прививочном пункте от 30 минут до часа, точное время порекомендует медик.

«Практически все побочные эффекты – температура, озноб, аллергия – чаще всего случаются как раз в первый час. Поэтому надо просто подождать в прохладном помещении, посмотреть, что и как, и спокойно идти по своим делам», – пояснил иммунолог в интервью «Радио 1».

Жемчугов добавил, что перед прививкой людям с серьезными заболеваниями нужно проконсультироваться с врачом, а также хорошо выспаться.

Вакцинация является обязательным условием для возвращения к привычной жизни, поскольку только прививки помогут получить коллективный иммунитет к инфекции, рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Он также прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19 в РФ и поделился мнением о том, что могло бы их ускорить.