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24 мая 19:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Тунис отменил все ограничения для пребывания ливийцев на своей территории

Ливия
Тунис отменил все ограничения для пребывания ливийцев на своей территории
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Триполи, 24 мая. Тунис принял решение снять все ограничения, препятствующие проживанию или передвижению граждан Ливии на своей территории, заявил премьер-министр Хишам Машиши.

«Граждане Туниса и Ливии — братья, и это не только лозунги. Это факт, который примет реальные формы в виде конкретных мер и законов», — заявил глава правительства во время открытия Ливийско-тунисского форума в Триполи.

Он указал на полное совпадение взглядов официальных лиц на двусторонние отношения и на необходимость ускорения и упрощения процедур, связанных с передвижением. По его словам, с каждым гражданином Ливии нужно обращаться так же, как с жителем Туниса.

«Все препятствия, которые существовали в прошлом, больше не оправданы, и теперь мы имеем возможность поощрять свободное перемещение людей и движение средств и инвестиций, что поможет достичь реального экономического единства», — добавил Машиши.

Братские страны, заявил премьер-министр Туниса, объединяют человеческие, цивилизационные и исторические отношения, и необходимо использовать эти преимущества для построения единой и интегрированной экономики, которая принесет пользу обоим государствам.

Ливийско-тунисский экономический форум и сопровождающая его международная выставка, которые продлятся четыре дня, стартовали накануне в Триполи. На церемонии открытия присутствовали главы правительств обеих стран — Абд аль-Хамид Дабиба и Хишам Машиши. В ярмарке принимают участие более 170 компаний и около 1200 предпринимателей.

ливия тунис
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