Тунис отменил все ограничения для пребывания ливийцев на своей территории

Триполи, 24 мая. Тунис принял решение снять все ограничения, препятствующие проживанию или передвижению граждан Ливии на своей территории, заявил премьер-министр Хишам Машиши.

«Граждане Туниса и Ливии — братья, и это не только лозунги. Это факт, который примет реальные формы в виде конкретных мер и законов», — заявил глава правительства во время открытия Ливийско-тунисского форума в Триполи.

Он указал на полное совпадение взглядов официальных лиц на двусторонние отношения и на необходимость ускорения и упрощения процедур, связанных с передвижением. По его словам, с каждым гражданином Ливии нужно обращаться так же, как с жителем Туниса.

«Все препятствия, которые существовали в прошлом, больше не оправданы, и теперь мы имеем возможность поощрять свободное перемещение людей и движение средств и инвестиций, что поможет достичь реального экономического единства», — добавил Машиши.

Братские страны, заявил премьер-министр Туниса, объединяют человеческие, цивилизационные и исторические отношения, и необходимо использовать эти преимущества для построения единой и интегрированной экономики, которая принесет пользу обоим государствам.

Ливийско-тунисский экономический форум и сопровождающая его международная выставка, которые продлятся четыре дня, стартовали накануне в Триполи. На церемонии открытия присутствовали главы правительств обеих стран — Абд аль-Хамид Дабиба и Хишам Машиши. В ярмарке принимают участие более 170 компаний и около 1200 предпринимателей.