Жесткая политика властей КНР вынуждает майнеров криптовалюты уходить с рынка

Пекин, 24 мая. Компании по добыче криптовалюты на китайском рынке начинают сворачиваться на фоне ужесточения регулирования в данном секторе.

Руководство Китая начало кампанию по систематизации и обузданию криптовалютного рынка внутри государства. Это уже оказывает воздействие на отрасль — первые майнинговые компании начали приостанавливать работу либо уходить из сегмента. Об этом пишет РБК.

Сейчас в КНР прекратили свою деятельность такие «добытчики» как BTC.TOP и HashCow. Приостановила свое функционирование также биржа Huobi, специализирующаяся на операциях с криптовалютой.

«Майнинг криптовалют потребляет много энергии, что противоречит поставленным в Китае целям углеродной нейтральности», — объясняет тенденцию директор по инвестициям Novem Arcae Technologies в Пекине Чен Цзяхэ.

Несколько дней назад заместитель председателя Государственного совета КНР Лю Хэ отметил, что Китай нуждается в жестком регулировании криптодобычи и торговли токенами. Тем не менее, чиновник не назвал необходимые для этого меры.

Информагентство «Синьхуа» объявило в понедельник, 24 мая, что с криптовалютой сейчас связывается несколько актуальных рисков. Среди них — рыночный, транзакционный, технологический, а также правовой.

Ключевые цифровые деньги современности сумели продемонстрировать рост более чем на 12% в течение торговой сессии, несмотря на все недавние негативные новости по криптовалюте.