Пандемия «убила» бизнес омского депутата, чья жена попала в скандал с детским порно

Омск, 24 мая. Депутат Покровского сельского поселения, чья супруга стала фигурантом уголовного дела, ранее занимался бизнесом. По данным источника ФАН, развернуться по-крупному не удалось.

За год до голосования у будущего политика была погашена судимость. В тот период он еще пытался заниматься бизнесом. У депутата было две компании по торговле автозапчастями и монтажу топливных систем и санузлов. Дела шли очень вяло во время пандемии коронавируса. В декабре прошлого года ему пришлось закрыть одну фирму, а спустя несколько месяцев такая же судьба постигла и вторую.

Политик получил известность после возбуждения уголовного дела о действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет. Обвиняемой проходит его 23-летняя жена. Запретное видео затем попало в Сеть. Девушка уверяет, что никого из девочек не принуждали к этому, сообщал ФАН.