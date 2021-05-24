Глава Совфеда России Матвиенко позитивно оценила развитие Кузбасса

Кемерово, 24 мая. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Сенатор позитивно оценила развитие Кузбасса. По ее словам, в регионе произошли хорошие перемены.

«У руководства области есть четкое понимание стратегии развития: это не только решение множества текущих проблем, но и перспективы», — сказала Матвиенко.

Глава Совфеда также отметила работу губернатора, который смог добиться принятия специальной программы социально-экономического развития. Сейчас в регионе идет усиленная подготовка к 300-летию Кузбасса. Это даст возможность всей стране узнать о регионе. Кроме того, Матвиенко пообещала поддержать инициативы Цивилева, передает «Сiбдепо».

Ранее стало известно, что Кузбасс второй раз стал площадкой для проведения выездной сессии Евразийского женского форума.

Национальная служба новостей недавно сообщала, что Валентина Матвиенко исключила возможность ведения новых ограничительных мер из-за пандемии.