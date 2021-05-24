Власти Великобритании запретили полеты компании «Белавиа»

Лондон, 24 мая. Правительство Великобритании согласовало запрет на полеты внутри страны белорусского перевозчика «Белавиа».

Решение принял министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс, передает France-Presse. Он приостановил действие разрешения, выданного «Белавиа». Известно, что авиакомпания совершает ежедневные рейсы из Гатвика в Минск через Париж.

Украинский кабмин подготовит решение о прекращении авиасообщение с Белоруссией. Работа будет выполнена по поручению президента Владимира Зеленского.