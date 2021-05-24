ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией

Хартум, 24 мая. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально отказались от своей инициативы выступить посредником в споре о границе Судана с Эфиопией, сообщили в понедельник саудовские СМИ. Тем не менее Абу-Даби продолжит поддерживать законных владельцев района Аль-Фашага.

Впервые ОАЭ предложили помощь в урегулировании кризиса между африканскими странами два месяца назад. Специалисты подготовили документ, согласно которому плодородные земли остаются под контролем Хартума. Однако обработкой 25% территории займутся эфиопские фермеры.

Председатель Переходного военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан поблагодарил Эмираты за посредничество в споре. Он также посетил Абу-Даби с рекомендацией провести демаркацию границ между государствами.

В воскресенье, 23 мая, ОАЭ официально проинформировали Хартум о снятии с себя инициативы по урегулированию пограничного конфликта между двумя странами. Причина такого резкого отказа не озвучивается.

Стоит отметить, то Абу-Даби остается приверженцем принадлежности плодородных земель Аль-Фашаги законному владельцу — Судану.

Эфиопия в свою очередь не согласна с позицией ОАЭ. В Аддис-Абебе продолжают настаивать на недействительности исторических соглашений между государствами, утверждая, что спорные территории принадлежат им.

В исторической принадлежности Аль-Фашаги и возможном будущем региона разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.