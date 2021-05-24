Катарская компания намерена инвестировать в солнечную энергетику Судана

Хартум, 24 мая. Катарская компания Gulf Petroleum Ltd. предложила инвестировать в проекты солнечной энергетики в Судане.

«Солнечная энергия все еще является экспериментальной и новой сферой в Судане. Некоторые законодательные акты нуждаются в пересмотре и обсуждении с соответствующими органами, в том числе с министерством энергетики», — заявил министр энергетики и нефти Судана Джадин Али во время встречи с делегацией катарской компании.

Он пообещал представителям Gulf Petroleum Ltd. привлечь специалистов для изучения технических сторон выдвинутого ими предложения, чтобы прийти к пониманию, как его применить в области солнечной энергии в стране.