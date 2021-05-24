Трехлетний ребенок нашел пистолет в диване и устроил стрельбу во Флориде

Талахасси, 24 мая. Стрельбу во Флориде устроил трехлетний мальчик, который случайно нашел пистолет. Малыш играл с девочкой помладше и выстрелил в нее, пока взрослые смотрели телевизор.

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов округа Полк, штат Флорида. Здесь без присмотра остались двое малолетних детей, один из которых нашел в диване заряженный пистолет и выстрелил в другого ребенка. Взрослые в этот момент смотрели баскетбол по телевизору, сообщает The New York Post.

Пострадавшей оказалась двухлетняя девочка, которую немедленно доставили в больницу. Малышка жива, врачи оценивают ее состояние как стабильное, но «исключительно критическое».

«Красивая маленькая девочка борется за свою жизнь прямо сейчас, потому что другой ребенок смог достать заряженный пистолет», — говорится в рапорте шерифа округа.

Как оказалось, в доме действительно были трое взрослых, но они были заняты своими делами: сидели у телевизора и смотрели баскетбольный матч. Когда все случилось, трехлетний мальчик с плачем выбежал из комнаты. Американцы взяли раненую девочку и отправились на машине в больницу, но по пути попали в аварию и разбили автомобиль.

Полиция Лейкленда работала на этом ДТП и обнаружила, что в одной из машин была раненая жертва с огнестрельным ранением. Пока взрослые занимались оформлением дорожного происшествия, нашелся добрый человек, который отвез ребенка в больницу.

По словам властей, маленькая девочка была ранена выстрелом в грудь и получила серьезные повреждения внутренних органов. Выяснилось, что матери ребенка в момент стрельбы не было дома, а пистолет принадлежал одному из присутствовавших дома взрослых мужчин.

Кевонт У. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу. Теперь американцу предъявили еще несколько обвинений: сокрытие огнестрельного оружия и неправильное хранение его.