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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Трехлетний ребенок нашел пистолет в диване и устроил стрельбу во Флориде

Происшествия
Трехлетний ребенок нашел пистолет в диване и устроил стрельбу во Флориде
pixabay.com  /  PD

Талахасси, 24 мая. Стрельбу во Флориде устроил трехлетний мальчик, который случайно нашел пистолет. Малыш играл с девочкой помладше и выстрелил в нее, пока взрослые смотрели телевизор.

Несчастный случай произошел в одном из жилых домов округа Полк, штат Флорида. Здесь без присмотра остались двое малолетних детей, один из которых нашел в диване заряженный пистолет и выстрелил в другого ребенка. Взрослые в этот момент смотрели баскетбол по телевизору, сообщает The New York Post.

Пострадавшей оказалась двухлетняя девочка, которую немедленно доставили в больницу. Малышка жива, врачи оценивают ее состояние как стабильное, но «исключительно критическое».

«Красивая маленькая девочка борется за свою жизнь прямо сейчас, потому что другой ребенок смог достать заряженный пистолет», — говорится в рапорте шерифа округа.

Как оказалось, в доме действительно были трое взрослых, но они были заняты своими делами: сидели у телевизора и смотрели баскетбольный матч. Когда все случилось, трехлетний мальчик с плачем выбежал из комнаты. Американцы взяли раненую девочку и отправились на машине в больницу, но по пути попали в аварию и разбили автомобиль.

Полиция Лейкленда работала на этом ДТП и обнаружила, что в одной из машин была раненая жертва с огнестрельным ранением. Пока взрослые занимались оформлением дорожного происшествия, нашелся добрый человек, который отвез ребенка в больницу.

По словам властей, маленькая девочка была ранена выстрелом в грудь и получила серьезные повреждения внутренних органов. Выяснилось, что матери ребенка в момент стрельбы не было дома, а пистолет принадлежал одному из присутствовавших дома взрослых мужчин.

Кевонт У. ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу. Теперь американцу предъявили еще несколько обвинений: сокрытие огнестрельного оружия и неправильное хранение его.

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Все новости / Происшествия / Трехлетний ребенок нашел пистолет в диване и устроил стрельбу во Флориде
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