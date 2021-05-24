Новое налогообложение для транснациональных корпораций готовят страны G7

Лондон, 24 мая. Скоро международные гиганты могут столкнуться с новыми налогами на свою деятельность по всем миру.

«Большая семерка» проведет онлайн-встречу в пятницу, 28 мая, после чего может быть принят новый проект. В соответствии с задуманным, крупнейшие мировые компании могут быть обложены новыми налогами. Об этом пишет «Интерфакс».

Предполагается, что соглашение имеет все шансы быть подписанным в конце недели, так как по его проработке отмечается серьезный прогресс. Заседание в конце недели будет проводиться между министрами стран — участниц группы.

Эксперты считают, что новая политика «Группы семи» серьезно повлияет на участников переговоров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из-за чего подобное соглашение может быть подписано и в этом международном институте.

Государства группы G7 в начале мая обращались к белорусским властям. Официальное сообщение организации гласило, что в Минске необходимо провести новые выборы.