Стивен Сигал обратился к участникам уникальной программы "Буддизм в России"

Москва, 24 мая. Открытие программы повышения квалификации «Буддизм в России» состоялось в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Уникальная программа запущена совместными усилиями РУДН и Института Дальнего Востока РАН при поддержке Администрации Президента России и Министерства науки и высшего образования РФ. Она рассчитана на специалистов в сфере религиоведческих исследований, сотрудников религиозных организаций и объединений и других.

«Буддизм в России» нацелен на приобретение экспертами дополнительных знаний в области истории, теории, практики, а также организации школ буддизма как внутри страны, так и по всему миру.

«Буддизм, будучи одной из традиционных религий нашей страны, является неотъемлемой частью российской истории и культуры, обладающей самобытной системой духовно-нравственных ценностей», — заявил в ходе открытия директор департамента молодежной политики Минобрнауки Денис Аширов.

Участниками уникального мероприятия стали буддисты из Калмыкии, Бурятии, Тувы, Санкт-Петербурга и Москвы. Перед ними также выступил актер и приверженец вероисповедания Стивен Сигал.

«Нет одного учителя у человека. Каждый источник знаний, каждая возможность получить информацию должна быть использована для роста человека. Я говорю о духовном росте», — заявил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице в период со 2 по 5 июня 2021 года. Участие в нем примет делегации Мальты, заявил глава МИД страны Эварист Бартоло.