Киев, 24 мая. Большинство представителей пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» проголосовали за исключение народного депутата Евгения Шевченко из своих рядов.

Поводом стала встреча политика с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Решение подкреплено соответствующими подписями. В ближайшее время документы направят руководству Верховной рады. Об этом говорится в заявлении на сайте фракции.

В середине апреля Шевченко прибыл с визитом в Белоруссию. В ходе беседы глава государства приятно удивился тому, что на Украине еще остались люди, которые уважительно относятся к республике. В ответ депутат добавил, что Республику Беларусь еще и любят.

Решение об исключении Шевченко последовало после ухода Максима Степанова с поста министра здравоохранения Украины. Причиной послужил провал массовой вакцинации от коронавируса в стране, сообщает НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский обречен делать несерьезные заявления в отношении России, поскольку выбор противоположного политического курса помешает Киеву вступить в ЕС и НАТО. Внимание на это ранее обратил сенатор Сергей Цеков.