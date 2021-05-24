В ЦАР завершились выборы депутатов Национальной ассамблеи

Банги, 24 мая. Третий тур парламентских выборов состоялся в Центральноафриканской Республике в воскресенье, 23 мая. Граждане ЦАР избрали 49 депутатов от округов, в которых не прошли первый и второй этапы голосования.

Этому процессу помешала попытка государственного переворота, которую предпринял опальный экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Первый тур состоялся 27 декабря прошлого года, второй — 14 марта.

Парламент нового состава уже начал работу, однако сделал это не в полном составе. После того как Национальная избирательная комиссия подсчитает голоса, все депутаты приступят к выполнению своих обязанностей.

Вооруженные силы (FACA), подготовленные российскими инструкторами, разгромили боевиков и восстановили контроль над территорией страны. Это позволило завершить процесс выбора депутатов. Больше всего мест в законодательном органе получили члены партии главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера MCU. Они заняли 25 кресел из 140 в Национальной ассамблее.

Второй тур голосования проходил в условиях жестких мер безопасности. Такое решение приняли после того, как первый этап в декабре сорвали бандиты из CPC.