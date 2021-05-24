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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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В ЦАР завершились выборы депутатов Национальной ассамблеи

ЦАР
В ЦАР завершились выборы депутатов Национальной ассамблеи
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 24 мая. Третий тур парламентских выборов состоялся в Центральноафриканской Республике в воскресенье, 23 мая. Граждане ЦАР избрали 49 депутатов от округов, в которых не прошли первый и второй этапы голосования.

Этому процессу помешала попытка государственного переворота, которую предпринял опальный экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Первый тур состоялся 27 декабря прошлого года, второй — 14 марта.

Парламент нового состава уже начал работу, однако сделал это не в полном составе. После того как Национальная избирательная комиссия подсчитает голоса, все депутаты приступят к выполнению своих обязанностей.

Вооруженные силы (FACA), подготовленные российскими инструкторами, разгромили боевиков и восстановили контроль над территорией страны. Это позволило завершить процесс выбора депутатов. Больше всего мест в законодательном органе получили члены партии главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера MCU. Они заняли 25 кресел из 140 в Национальной ассамблее.

Второй тур голосования проходил в условиях жестких мер безопасности. Такое решение приняли после того, как первый этап в декабре сорвали бандиты из CPC.

выборы цар туадера бозизе
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Все новости / ЦАР / В ЦАР завершились выборы депутатов Национальной ассамблеи
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