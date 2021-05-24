Внедорожник вскарабкался по лестнице Центральной набережной Волгограда

Водитель внедорожника решил протестировать заявленные характеристики своего автомобиля, но выбрал для этого неподходящую тренировочную площадку, а именно — лестницу Центральной набережной Волгограда. Возмутительный поступок моментально зафиксировали видеокамеры.

В тот же день балагур попался на еще одном нарушении: он провозил пассажиров в открытом багажнике своего пикапа. Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД уже задержали «автопаркурщика» и составили протокол об административном правонарушении.