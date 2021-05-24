Американские индексы положительно отреагировали на ожидания по инфляции

Нью-Йорк, 24 мая. Биржевые индексы Соединенных Штатов продемонстрировали рост после улучшения инвесторских настроений относительно динамики инфляции.

Инвесторы начинают думать, что темпы инфляции не смогут значительно повлиять на монетарную политику глобальных финансовых регуляторов. Ключевые индексы экономики США воспринимают эту информацию позитивно и растут на фоне снижения градуса опасений.

Так, фьючерс на Nasdaq вырос больше чем на 1% в течение торговой сессии, а промышленный Dow Jones прибавлял 0,38%, доходя до 34 339,29 пункта. Прирост высокотехнологичного индекса Nasdaq составлял 1,08% (13 615,95 пункта). Более масштабный показатель S&P 500 также демонстрировал прирост (+0,72%, до 4185,6 пункта).

Аналитики считают, что в течение недели индексы будут расти. Игроки постепенно отходят от позиции, согласно которой ускоренная инфляция негативно скажется на рынке, а центробанки не смогут ее обуздать. Об этом пишет «Прайм».

Хорошие темпы показывает также российская площадка. Московская биржа прибавила 0,15% на открытии сессии в понедельник, 24 мая. Вместе с ней вырос и индекс РТС.