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24 мая 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Американские индексы положительно отреагировали на ожидания по инфляции

Экономика
Американские индексы положительно отреагировали на ожидания по инфляции
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 24 мая. Биржевые индексы Соединенных Штатов продемонстрировали рост после улучшения инвесторских настроений относительно динамики инфляции.

Инвесторы начинают думать, что темпы инфляции не смогут значительно повлиять на монетарную политику глобальных финансовых регуляторов. Ключевые индексы экономики США воспринимают эту информацию позитивно и растут на фоне снижения градуса опасений.

Так, фьючерс на Nasdaq вырос больше чем на 1% в течение торговой сессии, а промышленный Dow Jones прибавлял 0,38%, доходя до 34 339,29 пункта. Прирост высокотехнологичного индекса Nasdaq составлял 1,08% (13 615,95 пункта). Более масштабный показатель S&P 500 также демонстрировал прирост (+0,72%, до 4185,6 пункта).

Аналитики считают, что в течение недели индексы будут расти. Игроки постепенно отходят от позиции, согласно которой ускоренная инфляция негативно скажется на рынке, а центробанки не смогут ее обуздать. Об этом пишет «Прайм».

Хорошие темпы показывает также российская площадка. Московская биржа прибавила 0,15% на открытии сессии в понедельник, 24 мая. Вместе с ней вырос и индекс РТС.

nasdaq торги dow jones фондовые индексы США
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