Поклонники не узнали изменившегося Джастина Бибера на новом фото

Лос-Анджелес, 24 мая. Всемирно известный певец Джастин Бибер удивил поклонников, внезапно изменив прическу. Некоторые фанаты не сразу узнали знаменитость после преображения.

Бибер нередко поражал поклонников экспериментами со внешностью. Например, он отращивал длинную челку, красил волосы, а в последнее время ходил с дредами, по-всякому собирая их на голове.

Похоже, теперь певец решил вернуться к более естественному образу и сбрил дреды. Он опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, на котором сидит за столом со своей супругой Хейли. На снимке исполнитель предстал перед фанатами с короткими волосами.

«Счастливого воскресенья», — нейтрально подписал кадр Бибер.

По мнению подписчиков, новая стрижка не испортила певца. Даже те, кто не сразу узнал исполнителя, отметили, что такая прическа ему очень идет.

«Надо же, как помолодел! Я даже не сразу узнала тебя»; «Ты выглядишь очень мило»; «Так мне больше нравится», — написали комментаторы.

Джастин Бибер признавался, что страдал от наркотической зависимости. Избавиться от пагубного пристрастия ему помогла супруга.