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24 мая 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Кабмин Украины подготовит решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией

  /   Обновлено: 24 мая 2021 18:32
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Общество
Кабмин Украины подготовит решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией
pxhere.com

Киев, 24 мая. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщили в офисе главы государства.

Представители украинских властей проанализируют события в Минске, которые касаются экстренной посадки самолета компании Ryanair. Исходя из этого будет принято решение о прекращении прямых рейсов между Украиной и Белоруссией.

Воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, 23 мая совершило экстренную посадку в аэропорту Минска. В этом самолете находился журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

украина белоруссия авиасообщение
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Все новости / Общество / Кабмин Украины подготовит решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией
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