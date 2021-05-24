Кабмин Украины подготовит решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией

Киев, 24 мая. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщили в офисе главы государства.

Представители украинских властей проанализируют события в Минске, которые касаются экстренной посадки самолета компании Ryanair. Исходя из этого будет принято решение о прекращении прямых рейсов между Украиной и Белоруссией.

Воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, 23 мая совершило экстренную посадку в аэропорту Минска. В этом самолете находился журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.