Внешность «похожего на мумию» Зайцева удивила зрителей «Модного приговора»

Москва, 24 мая. Знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев неожиданно для зрителей появился в программе «Модный приговор», которую вел несколько лет назад. Фанаты обсуждают внешность модельера.

Вячеслав Зайцев был первым ведущим ныне популярной программы на Первом канале «Модный приговор». В 2009 году он вынужденно оставил работу на телевидение из-за проблем со здоровьем и долгое время скрывался от поклонников. Однако в 2021 году 83-летний Зайцев снова появился в студии вышеуказанного шоу. Новый выпуск заседания модного суда с участием кутюрье анонсировали в том числе в соцсетях. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте программы.

«Легендарный Вячеслав Зайцев снова на «Модном приговоре»! А вместе с ним его близкие друзья! Анна Шатилова, Алиса Крылова, Селим Алахяров расскажут про костюмы которые создал для них маэстро», — говорится в описании к фото.

Поклонники шоу тут же отреагировали на снимок в комментариях и раскритиковали создателей программы за то, что «издеваются над пожилым человеком». Большинство фолловеров заявили, что им было больно смотреть на легендарного кутюрье, который сейчас больше похож на куклу.

«Мумия просто безучастная. Ну зачем вы это делаете?»; «Оставьте Вячеслава Михайловича в покое. Он выглядит потерянным»; «Оставьте дедушку в покое. Свою славу Слава заслужил давно»; «На него жалко смотреть», — написали под постом интернет-пользователи.

Выпуск «Модного приговора» с Вячеславом Зайцевым показали в эфире 24 мая. За всю передачу модельер не произнес ни слова. Он лишь иногда улыбался и аплодировал. Друзья модельера всю передачу вспоминали истории из прошлого Зайцева.

Вячеслав Зайцев перестал появляться на публике из-за серьезного диагноза — болезнь Паркинсона. Однако в 2021 году модельер оказался в эпицентре скандала после того, как знакомые опубликовали в TikTok видео с его участием. После этого тяжелобольной кутюрье вышел в свет и объяснил, зачем снимался в коротких роликах.