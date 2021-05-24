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24 мая 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
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В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Неожиданные находки обнаружили в захоронении времен Великой Отечественной в Мордовии

Общество
Неожиданные находки обнаружили в захоронении времен Великой Отечественной в Мордовии
vk.com  /  Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Саранск, 24 мая. В Мордовии завершилась двухдневная экспедиция бойцов регионального патриотического объединения «Поиск». Ребята эксгумировали 14 останков участников Великой Отечественной войны.

Раскопки проводились в Ромодановском районе на территории станции «Красный Узел». В далекие сороковые именно там проезжали санитарные эшелоны с ранеными красноармейцами. К слову, 14 госпиталей Мордовии в годы войны вернули к жизни тысячи бойцов. Тех, кто не выдерживал долгий путь, хоронили прямо у железной дороги.

«Всего на этот раз мы подняли 14 солдат. Еще нашли кусок газеты с надписью «Воинам «Красной армии». Что меня удивило больше всего? Самодельная трубка. Лежит солдат, а при нем мундштук из гильзы. Я такое впервые видел, хотя часто бываю на подобных экспедициях. Мы выяснили, что даже в то советское время они носили нательные крестики. Еще при бойцах были иконы, пуговицы и монеты 1939 года выпуска», — рассказал ФАН о находках участник патриотического объединения «Поиск» Сергей Цыганов.

Неожиданные находки обнаружили в захоронении времен Великой Отечественной в Мордовии
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

По словам студента, по глубине нахождения останков можно судить о времени гибели солдат. Под внушительной толщей земли летние захоронения, наверху — зимние.

Все бойцы в скором времени обретут покой на кладбище в поселке Ромоданово. Там решено установить еще один памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Самые первые раскопки поисковики проводили в начале двухтысячных. Тогда они нашли останки 42 человек. Среди погибших были и женщины, и дети. Ведь в Мордовию в годы войны на поездах приезжали беженцы из республик, где велись кровопролитные бои. Они умирали в дороге от голода и холода. Поэтому их тоже хоронили у железнодорожных путей», — добавил Сергей.

Установить личности погибших пока не удается. При солдатах не найдено ни одного медальона. Документы со списками пассажиров злосчастных рейсов, по словам участника «Поиска», хранятся в архивах Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН писал об экспедиции бойцов Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» в Ростовской области. Там они подняли останки 15 участников Великой Отечественной войны.

россия мордовия поисковое движение
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Все новости / Общество / Неожиданные находки обнаружили в захоронении времен Великой Отечественной в Мордовии
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