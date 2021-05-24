Неожиданные находки обнаружили в захоронении времен Великой Отечественной в Мордовии

Саранск, 24 мая. В Мордовии завершилась двухдневная экспедиция бойцов регионального патриотического объединения «Поиск». Ребята эксгумировали 14 останков участников Великой Отечественной войны.

Раскопки проводились в Ромодановском районе на территории станции «Красный Узел». В далекие сороковые именно там проезжали санитарные эшелоны с ранеными красноармейцами. К слову, 14 госпиталей Мордовии в годы войны вернули к жизни тысячи бойцов. Тех, кто не выдерживал долгий путь, хоронили прямо у железной дороги.

«Всего на этот раз мы подняли 14 солдат. Еще нашли кусок газеты с надписью «Воинам «Красной армии». Что меня удивило больше всего? Самодельная трубка. Лежит солдат, а при нем мундштук из гильзы. Я такое впервые видел, хотя часто бываю на подобных экспедициях. Мы выяснили, что даже в то советское время они носили нательные крестики. Еще при бойцах были иконы, пуговицы и монеты 1939 года выпуска», — рассказал ФАН о находках участник патриотического объединения «Поиск» Сергей Цыганов.

vk.com / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

По словам студента, по глубине нахождения останков можно судить о времени гибели солдат. Под внушительной толщей земли летние захоронения, наверху — зимние.

Все бойцы в скором времени обретут покой на кладбище в поселке Ромоданово. Там решено установить еще один памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Самые первые раскопки поисковики проводили в начале двухтысячных. Тогда они нашли останки 42 человек. Среди погибших были и женщины, и дети. Ведь в Мордовию в годы войны на поездах приезжали беженцы из республик, где велись кровопролитные бои. Они умирали в дороге от голода и холода. Поэтому их тоже хоронили у железнодорожных путей», — добавил Сергей.

Установить личности погибших пока не удается. При солдатах не найдено ни одного медальона. Документы со списками пассажиров злосчастных рейсов, по словам участника «Поиска», хранятся в архивах Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН писал об экспедиции бойцов Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» в Ростовской области. Там они подняли останки 15 участников Великой Отечественной войны.