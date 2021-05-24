Третья волна коронавируса охватила несколько штатов в ЮАР

Кейптаун, 24 мая. Председатель комитета по борьбе с COVID-19 Барри Шоуб заявил о начале третьей волны коронавируса в нескольких южноафриканских штатах. В их число вошли Гаутенг, который побил отрицательный рекорд по заражениям, Фри-Стейт и Северный Кейп.

За последние 24 часа в ЮАР было зарегистрировано почти три тысячи новых случаев заболевания, что составляет около 9,9% прироста от общего числа зараженных.

«Третья волна коронавируса уже поразила три штата. Однако это только начало, она может охватить и другие провинции», — отметил Шоуб.

Его слова подтверждают многочисленные исследования, согласно которым в Квазулу-Натал, Мпумаланге, Северо-Западном и Западном Кейпе наблюдается устойчивый рост числа инфицированных.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Цвелини Мхизе заявил о снижении показателей заболеваемости COVID-19 в стране, что оказалось ошибочным утверждением. Медики африканской республики забили тревогу, некоторые из них связывают невозможность остановить распространение инфекции с попустительством властей и коррупцией.