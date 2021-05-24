Посла Колумбии вызвали в МИД РФ после заявлений Боготы о «кибератаках из Москвы»

Москва, 24 мая. Колумбийский посол вызван в МИД РФ после того, как Богота заявила о «кибератаках из России». Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Минобороны Колумбии упрекнуло Россию в «кибератаках» и «подстрекательстве» в социальных сетях. Москва отвергла эти заявления.

«Такие серьезные обвинения в адрес нашей страны мы считаем совершенно необоснованными и не подкрепленными конкретными доказательствами», — сказали в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, упреки Боготы не способствуют развитию дружественных отношений между Россией и Колумбией.

Ранее сообщалось, что глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала в отставку из-за непрекращающихся протестов. Она заявила, что решение носит «безвозвратный» характер.