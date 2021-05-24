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24 мая 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Почетный работник УФСИН попался на взятке в 5 тысяч рублей на Камчатке

Происшествия
Почетный работник УФСИН попался на взятке в 5 тысяч рублей на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 24 мая. Майора, фотография которого не один год провисела на доске почета в колонии, задержали за пособничество заключенным. Как стало известно ФАН, мужчина за деньги передал зэкам мобильные телефоны.

Борцы с коррупцией получили информацию от оперативного источника о том, что дежурный помощник начальника исправительной колонии №5 УФСИН России по Камчатскому краю нечист на руку. Сотрудники местного отдела собственной безопасности приняли решение провести по агентурному сообщению проверку в рамках установленного законом Российской Федерации «Об оперативной-розыскной деятельности» порядке.

Они установили, что подозреваемый в совершении коррупционных преступлений получал деньги от заключенных и предоставлял им право беспрепятственно пользоваться мобильной связью, что категорически запрещено законом.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина.

Помощник начальника исправительной колонии в совершенном преступлении раскаялся.

«Майор внутренней службы написал заранее явку с повинной для того, чтобы облегчить себе участь, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Он женат. Неоднократно поощрялся руководством за безупречную службу, однако жажда наживы взяла верх. Он за 5 тысяч рублей пронес сотовые телефоны для лиц, исправляющихся за совершенные преступления».

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

уголовное дело колония фсин камчатский край мобильный телефон
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Все новости / Происшествия / Почетный работник УФСИН попался на взятке в 5 тысяч рублей на Камчатке
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