Почетный работник УФСИН попался на взятке в 5 тысяч рублей на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 мая. Майора, фотография которого не один год провисела на доске почета в колонии, задержали за пособничество заключенным. Как стало известно ФАН, мужчина за деньги передал зэкам мобильные телефоны.

Борцы с коррупцией получили информацию от оперативного источника о том, что дежурный помощник начальника исправительной колонии №5 УФСИН России по Камчатскому краю нечист на руку. Сотрудники местного отдела собственной безопасности приняли решение провести по агентурному сообщению проверку в рамках установленного законом Российской Федерации «Об оперативной-розыскной деятельности» порядке.

Они установили, что подозреваемый в совершении коррупционных преступлений получал деньги от заключенных и предоставлял им право беспрепятственно пользоваться мобильной связью, что категорически запрещено законом.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина.

Помощник начальника исправительной колонии в совершенном преступлении раскаялся.

«Майор внутренней службы написал заранее явку с повинной для того, чтобы облегчить себе участь, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Он женат. Неоднократно поощрялся руководством за безупречную службу, однако жажда наживы взяла верх. Он за 5 тысяч рублей пронес сотовые телефоны для лиц, исправляющихся за совершенные преступления».

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.