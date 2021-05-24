В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»

В субботу, 22 мая, в Великом Новгороде должен был состояться «Земский съезд» муниципальных депутатов. Проведение мероприятия было остановлено сотрудниками МВД из-за нарушения его организаторами коронавирусных ограничений. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев оценил действия правоохранителей, отметив их предупредительный характер.

Согласно установленным санитарным нормам, «Земский съезд» мог собрать единоразово не более 30 человек. Пришедшие на место проведения мероприятия сотрудники правоохранительных органов установили факт превышения заявленного числа участников. Организатора съезда Юлию Галямину задержали и доставили в отделение полиции.

Нарушение санитарных норм также установили и сотрудники Роспотребнадзора, в том числе зафиксировано несоблюдение требований по социальному дистанцированию. Как сообщают в ведомстве, по данной ситуации будет составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев в комментарии ФАН описал, как в случаях коронавирусных ограничений действуют сотрудники правоохранительных органов в Европе.

«Насколько я понимаю, ситуация сложилась таким образом, что по коронавирусным ограничениям мероприятие такого объема просто не могло проходить в области. В этом ничего не вижу странного. Наверное, участникам это не понравилось. Я напомню, что в европейских странах — например, Франции или Великобритании — тоже действуют коронавирусные ограничения и проходил ряд демонстраций против этого. Но, в соответствии с законодательством этих стран, мероприятия достаточно четко пресекались правоохранительными органами», — рассказал Григорьев.

В ОП отметили, что российские полицейские при задержаниях вели себя сдержанно и вежливо, не проявляя агрессии в отношении участников «Земского съезда».

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«Действия российской полиции, на мой взгляд, носили больше предупредительный характер. Я сейчас смотрю сообщения в СМИ. Российская полиция более вежливая, чем, например, французская. К их действиям претензий быть не может. В соответствии с коронавирусными ограничениями полиция должна была предпринять эти действия», — резюмировал эксперт.

Напомним, что организатором «Земского съезда» является бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. Она была лишена этого статуса из-за многочисленных нарушений при проведении публичных мероприятий. По ее задумке, на съезд должны были приехать муниципальные депутаты из российских регионов. Деньги на оплату проезда и проживания делегатов Галямина собирала через пожертвования, однако вполне возможно, что свои средства на развитие мероприятия также выделяли нежелательные в РФ иностранные организации и Михаил Ходорковский.