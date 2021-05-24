В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
18:34
ФАН-ТВ
Внедорожник вскарабкался по лестнице Центральной набережной Волгограда
Все новости
24 мая 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
18:34
ФАН-ТВ
Внедорожник вскарабкался по лестнице Центральной набережной Волгограда
Все новости

В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»

Общество
В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»
instagram.com  /  @jugaliamina

В субботу, 22 мая, в Великом Новгороде должен был состояться «Земский съезд» муниципальных депутатов. Проведение мероприятия было остановлено сотрудниками МВД из-за нарушения его организаторами коронавирусных ограничений. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев оценил действия правоохранителей, отметив их предупредительный характер.

Согласно установленным санитарным нормам, «Земский съезд» мог собрать единоразово не более 30 человек. Пришедшие на место проведения мероприятия сотрудники правоохранительных органов установили факт превышения заявленного числа участников. Организатора съезда Юлию Галямину задержали и доставили в отделение полиции.

Нарушение санитарных норм также установили и сотрудники Роспотребнадзора, в том числе зафиксировано несоблюдение требований по социальному дистанцированию. Как сообщают в ведомстве, по данной ситуации будет составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев в комментарии ФАН описал, как в случаях коронавирусных ограничений действуют сотрудники правоохранительных органов в Европе.

«Насколько я понимаю, ситуация сложилась таким образом, что по коронавирусным ограничениям мероприятие такого объема просто не могло проходить в области. В этом ничего не вижу странного. Наверное, участникам это не понравилось. Я напомню, что в европейских странах — например, Франции или Великобритании — тоже действуют коронавирусные ограничения и проходил ряд демонстраций против этого. Но, в соответствии с законодательством этих стран, мероприятия достаточно четко пресекались правоохранительными органами», — рассказал Григорьев.

В ОП отметили, что российские полицейские при задержаниях вели себя сдержанно и вежливо, не проявляя агрессии в отношении участников «Земского съезда».

В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»
 / 

«Действия российской полиции, на мой взгляд, носили больше предупредительный характер. Я сейчас смотрю сообщения в СМИ. Российская полиция более вежливая, чем, например, французская. К их действиям претензий быть не может. В соответствии с коронавирусными ограничениями полиция должна была предпринять эти действия», — резюмировал эксперт.

Напомним, что организатором «Земского съезда» является бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. Она была лишена этого статуса из-за многочисленных нарушений при проведении публичных мероприятий. По ее задумке, на съезд должны были приехать муниципальные депутаты из российских регионов. Деньги на оплату проезда и проживания делегатов Галямина собирала через пожертвования, однако вполне возможно, что свои средства на развитие мероприятия также выделяли нежелательные в РФ иностранные организации и Михаил Ходорковский.

полиция оп рф галямина земский съезд
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 104945 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 99214 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 83270 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 79113 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 79000 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Все новости / Общество / В ОП РФ не увидели оснований для претензий к действиям полиции на «Земском съезде»
Рейтинг@Mail.ru