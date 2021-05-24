Следствие заинтересовалось махинациями с «голубыми фишками» банка «Воронеж»

Москва, 24 мая. В ходе расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» прорабатывается вопрос причастности к произошедшему руководства Банка России.

В частности, речь идет о зампредседателя ЦБ Сергее Швецове, который курирует работу Московской Биржи, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, из-за биржевых махинаций воронежский банк лишился облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд рублей по ценам ниже рыночных. АО «Финанс-Инвест», продававшее их третьим лицам, в итоге объявило о банкротстве.

Сделка была проведена незаметно за счет того, что член правления Мосбиржи Алексей Хавин временно исключил «Финанс-Инвест» из перечня участников торгов, полагают правоохранители. Тогда ЦБ провел проверку, выявил нарушение и направил полученные сведения Швецову, который не дал развития делу.

«Финанс-Инвест» отстранили от торгов из-за регламента НКЦ, который продал находящееся на счетах компании обеспечение по рыночной цене, объяснили в Мосбирже. Далее торговая площадка покрыла убытки за счет других клиентов «Финанс-Инвеста».

Торги Московской биржи открылись ростом индекса торговой площадки на 0,15%, до 3 665,96 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки.