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24 мая 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
В Петербурге девочка попала в больницу после «выхода» из школы через окно
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Дружба с лисичками и ежиками может быть смертельно опасна для человека

Общество
Дружба с лисичками и ежиками может быть смертельно опасна для человека
Федеральное агентство новостей  /  pxhere.com / PxHere / pixabay.com / Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber

Забавные видео с лисицами то и дело можно встретить на просторах интернета. Животные выходят из леса, а люди без опасений подкармливают диких хвостатых. Ежей горожане и вовсе приносят домой забавы ради и для знакомства детей с дикой природой. На брифинге Медиагруппы «Патриот» биолог Павел Глазков объяснил, почему дружба с милыми лисичками и ежиками может быть смертельно опасна.

По своей биологии лисица — одно из немногих животных, которое быстро адаптируется к человеку, если тот не выказывает агрессии. Ввиду этого горожане, встречая рыжих красавиц, идут на контакт с диким зверем, подкармливают, гладят и, что самое страшное, позволяют это делать своим детям, забыв, что лисы являются переносчиками смертельно опасного, неизлечимого для человека заболевания — бешенства.

Дружба с лисичками и ежиками может быть смертельно опасна для человека
pixabay.com  / gaborfejes

«Инкубационный период бешенства у этих животных длится несколько недель, при этом они уже являются переносчиками заболевания. Внешне и по поведению лисица может не отличаться от здоровой особи. На каком-то этапе у животного вообще пропадает страх перед человеком», — объясняет доктор биологических наук.

На последней стадии бешенства у заболевшего животного нарушается координация движения, заметно обильное слюнотечение. По словам эксперта, это сможет заметить даже человек без специального образования. Однако животное уже не спасти: поражена центральная нервная система, головной мозг.

«Ни в коем случае не надо прикармливать лисиц. Они очень быстро привыкают, еще потомство приведут. И, конечно, нельзя привлекать к этому детей. Сегодня здоровое животное уже завтра может быть больным. Кроме того, лисицы выступают переносчиками и других не менее опасных заболеваний», — говорит Глазков.

Дружба с лисичками и ежиками может быть смертельно опасна для человека
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Специалист также обращает внимание, что человек может заразиться бешенством не только через укус, но и через слюну животного и царапины. В случае получения раны от животного нужно сразу обратиться к врачу, получить серию уколов с антителами. Только так можно остановить это страшное заболевание.

По словам Павла Глазкова, за последние годы число контактов с лисицами резко увеличилось. Причины этого не только в росте популяции животного, но и в жизнедеятельности человека.

«Последнее время в стране активно занялись вопросом бездомных собак. В пригороде ниши, где раньше искали пропитание бездомные собаки — мусорки и свалки, начинают заполняться лисицами. Собак не стало, легкодоступная кормовая база из-за неправильной утилизации пищевых отходов сохранилась», — указывает на проблемы эксперт.

Зачастую люди сами провоцируют животных на контакт. Хочется еще раз напомнить: при встрече их ни в коем случае нельзя кормить и приручать. Важно понимать главное: лисы — это дикие животные, их среда обитания — лес, а питаются они в основном мышевидными грызунами.

Дружба с лисичками и ежиками может быть смертельно опасна для человека
pixabay.com/PD  / 

Еще один милый представитель фауны — еж, который не дает покоя российским гражданам. Или наоборот — они ему: люди при любой встрече норовят пощупать, погладить, а то и вовсе принести домой колючего обитателя леса. А ведь именно ежик, по словам Павла Глазкова, является «природным очагом бешенства».

«От этих животных можно получить не только бешенство, но и клещевой энцефалит, блох, лептоспироз, который оказывает губительное воздействие на печень, почки и центральную нервную систему, сальмонеллез — и это еще не все. Весь этот букет заболеваний можно получить через их испражнения», — говорит биолог.

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На первый взгляд, безобидное знакомство с природой может обернуться для всей семьи серьезными проблемами со здоровьем, а теперь еще и с законом.   

«С 1 января 2021 года принят закон, который запрещает брать из леса диких животных. Можно попасть под административное наказание, а если животное краснокнижное — то и под уголовное», — отмечает эксперт.

Кроме того, не стоит забывать и о законах природы. Ведь у ежика, которого вы принесли из леса, может оказаться потомство, которое в отсутствии родителя погибнет. Кроме того, в осенний период из-за людского гостеприимства еж может не успеть подготовиться к зимней спячке и погибнуть.   

«Не вредите природе, наблюдайте издалека, не надо идти на контакт», — в заключение обратился к читателям биолог Павел Глазков.

Ранее пользователи Сети из Приморска в Ленинградской области поделились роликом, на котором запечатлено семейство лис. Мама-лиса и ее малыши вышли на солнышко, чтобы погреться после продолжительных дождей. 

бешенство биолог дикие животные глазков
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