Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли

Лондон, 24 мая. Экс-президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и крупнейшая фигура в истории автогонок Макс Мосли ушел из жизни в 81 год.

Печальное известие подтвердил бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун.

«Это все равно, что потерять брата. Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для всей автоиндустрии. Он заставлял людей создавать безопасные машины», — написал Экклстоун.

Причины смерти Мосли пока не обнародованы. Информация о дате и месте проведения похорон станет известна позже.

Макс Мосли занимал пост главы Международной автомобильной федерации с 1993 по 2009 годы. Увлечение автогонками появилось у Мосли в начале 1960-х, в 1968 году он создал свою первую гоночную команду и два года выступал в качестве пилота. В конце 1970-х Мосли стал официальным советником Ассоциации конструкторов «Формулы-1», а в 1993 году — президентом ФИА.

Накануне ФАН писал о смерти заслуженного тренера СССР, РФ и Грузии по борьбе Дмитрия Миндиашвили.