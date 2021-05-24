Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде

Москва, 24 мая. Московский городской суд удовлетворил две жалобы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко.

Две апелляционные жалобы предпринимателя на вердикты Савеловского районного суда по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации были рассмотрены 24 мая в Мосгорсуде. По итогу суд принял решение в пользу петербургского предпринимателя.

«По иску к Максиму Шевченко (дело 02-1511/2021) суд постановил:

1. Признать оскорбительным допущенное Шевченко в адрес истца выражение.

2. Обязать в срок до 03 июня 2021 года ответчика удалить оскорбительные сведения из сети Интернет.

3. Взыскать с Шевченко в пользу Евгения Викторовича в счет компенсации причиненного морального вреда 100 000 рублей, а также расходы на уплату госпошлины», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Что касается иска Евгения Пригожина к изданию «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), а также к журналистам Шевченко и Илье Косыгину, то судебный орган постановил: признать распространяемые ответчиками выражения о бизнесмене недостоверными, удалить материалы, ставшими поводом для судебного разбирательства, и обнародовать опровержение. Каждый из ответчиков также обязан выплатить по 80 000 рублей.

Решения суда по апелляционным жалобам вступили в силу с момента их оглашения. Они подлежат исполнению согласно действующему законодательству.

В пресс-службе компании «Конкорд» ранее сообщили, что поданная апелляционная жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Максима Шевченко.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.