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17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
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Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
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Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде

Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 24 мая. Московский городской суд удовлетворил две жалобы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко.

Две апелляционные жалобы предпринимателя на вердикты Савеловского районного суда по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации были рассмотрены 24 мая в Мосгорсуде. По итогу суд принял решение в пользу петербургского предпринимателя.

«По иску к Максиму Шевченко (дело 02-1511/2021) суд постановил:
1. Признать оскорбительным допущенное Шевченко в адрес истца выражение.
2. Обязать в срок до 03 июня 2021 года ответчика удалить оскорбительные сведения из сети Интернет.
3. Взыскать с Шевченко в пользу Евгения Викторовича в счет компенсации причиненного морального вреда 100 000 рублей, а также расходы на уплату госпошлины», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Что касается иска Евгения Пригожина к изданию «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), а также к журналистам Шевченко и Илье Косыгину, то судебный орган постановил: признать распространяемые ответчиками выражения о бизнесмене недостоверными, удалить материалы, ставшими поводом для судебного разбирательства, и обнародовать опровержение. Каждый из ответчиков также обязан выплатить по 80 000 рублей.

Решения суда по апелляционным жалобам вступили в силу с момента их оглашения. Они подлежат исполнению согласно действующему законодательству.

В пресс-службе компании «Конкорд» ранее сообщили, что поданная апелляционная жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Максима Шевченко.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

суд пригожин шевченко медуза
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