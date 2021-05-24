Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья

Москва, 24 мая. Чрезмерное употребление сладостей может привести к бесплодию у женщин. Врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами президента РФ Егана Королева советует есть до 25 г сахара в день.

Существует два фактора, при которых сахар может стать косвенной причиной бесплодия у женщин. По словам эндокринолога, у сладкоежек может возникнуть эндометриоз. При этом заболевании разрастается внутренняя слизистая оболочка матки. Оно считается одним из самых серьезных факторов, который может обернуться бесплодием.

Избыток сахара также провоцирует развитие ожирения. При этом, человек внешне может выглядеть стройным, но на внутренних органах присутствует жир из-за чрезмерного количества углеводов, что приводит к дисбалансу гормонов.

При ожирении повышается уровень холестерина и нарушаются показатели липидного спектра в организме. Повышение холестерина в крови влияет на гормоны женского организма, например прогестерона, что также может привести к бесплодию, к сложностям с зачатием ребенка, а также к синдрому поликистозных яичников , — рассказала в интервью «Ридусу» Королева.

Кроме того, эндокринолог напомнила о вреде сахара при серьезных аутоиммунных нарушениях или других заболеваниях в активной стадии, так как он усугубляет проблемы со здоровьем. Врачи рекомендуют придерживаться строгой диеты в таких случаях.

Диетологи рекомендуют исключить или минимизировать потребление сахара, чтобы поскорее избавиться от жира на животе. Специалисты также советуют не есть фруктозу, кукурузный сироп и агаву.