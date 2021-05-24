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новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
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Происшествия
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Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья

Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
pixabay.com

Москва, 24 мая. Чрезмерное употребление сладостей может привести к бесплодию у женщин. Врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами президента РФ Егана Королева советует есть до 25 г сахара в день.

Существует два фактора, при которых сахар может стать косвенной причиной бесплодия у женщин. По словам эндокринолога, у сладкоежек может возникнуть эндометриоз. При этом заболевании разрастается внутренняя слизистая оболочка матки. Оно считается одним из самых серьезных факторов, который может обернуться бесплодием.

Избыток сахара также провоцирует развитие ожирения. При этом, человек внешне может выглядеть стройным, но на внутренних органах присутствует жир из-за чрезмерного количества углеводов, что приводит к дисбалансу гормонов.

При ожирении повышается уровень холестерина и нарушаются показатели липидного спектра в организме. Повышение холестерина в крови влияет на гормоны женского организма, например прогестерона, что также может привести к бесплодию, к сложностям с зачатием ребенка, а также к синдрому поликистозных яичников , — рассказала в интервью «Ридусу» Королева.

Кроме того, эндокринолог напомнила о вреде сахара при серьезных аутоиммунных нарушениях или других заболеваниях в активной стадии, так как он усугубляет проблемы со здоровьем. Врачи рекомендуют придерживаться строгой диеты в таких случаях.

Диетологи рекомендуют исключить или минимизировать потребление сахара, чтобы поскорее избавиться от жира на животе. Специалисты также советуют не есть фруктозу, кукурузный сироп и агаву.

диета сахар бесплодие
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