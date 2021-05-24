Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке

Лос-Анджелес, 24 мая. Студия Marvel опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер супергеройского фильма «Вечные», в котором снялись звезды американского и британского кинематографа.

Блокбастер «Вечные» является очередной экранизацией комиксов Marvel. Старт проекта был анонсирован главой студии Кевином Файги в апреле 2018 года. Сценарий к фильму написали Каз и Райан Фирпо, а в режиссерское кресло села обладательница «Оскара» Хлоя Чжао.

Съемки стартовали летом 2019 года и были завершены в феврале 2020-го. Создатели планировали выпустить картину в прошлом году, но отложили премьеру из-за пандемии коронавируса. Фильм «Вечные», в котором снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан и Кит Харрингтон, выйдет в мировой прокат в ноябре 2021 года.

Ранее экс-супруга Брэда Питта приняла участие в съемке National Geographic с сотнями пчел на теле. Анджелина Джоли решила таким образом привлечь внимание общества к проблеме исчезновения полезных насекомых.