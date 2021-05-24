Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль

Киров, 24 мая. Жители города Вятские Поляны закидали камнями машину, водитель которой сбил четырех человек. В момент происшествия владелец авто был пьян.

Видео, на котором бьют камнями окна уезжающей машины, появилось в соцсетях и местных СМИ. На кадрах видно лежащих на дороге людей, пострадавших в результате ДТП.

Отмечается, что перед аварией виновник происшествия отдыхал в кафе. Он наехал на посетителей этого же заведения, сообщает портал «Свой кировский.рф«.

Мужчина пытался скрыться с места происшествия, тогда граждане решили своими силами задержать его. Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, обезвредили водителя автомобиля для выяснения обстоятельства происшествия.

Водитель устроил аварию с четырьмя пострадавшими. Инцидент произошел на девятом километре трассы Спасск-Дальний — село Новосельское, сообщает Deita.