Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи

Сочи, 24 мая. Стоимость жилья в Сочи резко возросла. Сахалинцы планирующие уехать в Сочи на отдых или насовсем, жалуются, что не могут осуществить свою мечту.

Эксперты по недвижимости заявляют, что цены на жилье в Сочи взлетели до рекордных отметок — буквально за пару месяцев. Причиной этому стали несколько факторов.

Во-первых, это мораторий на строительство новых жилых комплексов. Власти хотят сделать единый архитектурный стиль в Сочи. К тому же, детские сады, школы не справляются с потоком приезжих. Дороги также слишком загружены, поэтому власти планируют строить новые развилки, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Вторая причина роста цен, по мнению экспертов, это привлечение инвестиций в развитие города. Еще одним фактором повышения стоимости жилья стала пандемия.

Сахалинец по имени Евгений рассказал, что продал в родном городе квартиру, машину, мотоцикл и земельный участок, сделав все, чтобы осуществить мечту всей семьи — жить на берегу Черного моря. И за эту сумму ему смогли предложить только студию площадью в 32 квадратных метра в километре от моря.

Стоимость аренды жилья в Сочи также достигла рекордных значений. ФАН писал о том, что рынок опустошен, а свободные варианты стоят так много, что некоторым сочинцам приходится даже уезжать из города.