Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 17:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
Все новости
24 мая 17:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
Все новости

Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи

Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 24 мая. Стоимость жилья в Сочи резко возросла. Сахалинцы планирующие уехать в Сочи на отдых или насовсем, жалуются, что не могут осуществить свою мечту.

Эксперты по недвижимости заявляют, что цены на жилье в Сочи взлетели до рекордных отметок — буквально за пару месяцев. Причиной этому стали несколько факторов.

Во-первых, это мораторий на строительство новых жилых комплексов. Власти хотят сделать единый архитектурный стиль в Сочи. К тому же, детские сады, школы не справляются с потоком приезжих. Дороги также слишком загружены, поэтому власти планируют строить новые развилки, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Вторая причина роста цен, по мнению экспертов, это привлечение инвестиций в развитие города. Еще одним фактором повышения стоимости жилья стала пандемия.

Сахалинец по имени Евгений рассказал, что продал в родном городе квартиру, машину, мотоцикл и земельный участок, сделав все, чтобы осуществить мечту всей семьи — жить на берегу Черного моря. И за эту сумму ему смогли предложить только студию площадью в 32 квадратных метра в километре от моря.

Стоимость аренды жилья в Сочи также достигла рекордных значений. ФАН писал о том, что рынок опустошен, а свободные варианты стоят так много, что некоторым сочинцам приходится даже уезжать из города.

сочи жилье курорт
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 282129 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 102119 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 98022 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 80907 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 75691 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Общество / Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
Рейтинг@Mail.ru