КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге в Arts Square Gallery 8 мая открылся фестиваль «Нерв времени», посвященный визуальной культуре эпохи группы «Кино». 27 мая там же начнет работу выставка «Художники группы «Кино», на которой будут представлены произведения живописцев, которые работали с артистами и дружили с Виктором Цоем.

С возобновлением выступлений легендарных музыкантов жизнь Виктора Цоя и его окружения снова представляет интерес для слушателей разных поколений. На пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» организаторы выставки рассказали, какие работы появятся на экспозиции, в чем главная идея фестиваля, существует ли сейчас свобода творчества, о которой всегда говорил Цой, и какие проблемы, поднимаемые музыкантом в своих песнях, нашли отклик у современной молодежи.

Нерв времени

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Нерв времени» — это большой фестиваль, включающий в себя несколько инсталляций, посвященных визуальной культуре эпохи группы «Кино». Открылся он в Петербурге в Arts Square Gallery 8 мая выставкой «Русский рок. Взгляд Джоанны Стингрей». Работы американской певицы и актрисы, ставшей одним из главных популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе, будут выставлены до 1 августа 2021 года.

Кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery Артем Магалашвили рассказал, что главная идея фестиваля — показать культурный феномен, существовавший в Петербурге.

«Это визуальная культура, которая существовала вокруг группы «Кино». Сейчас идет возобновление интереса к группе после 30-летнего перерыва. Фестиваль будет дополняться несколькими проектами, уже работает выставка фотографий Джоанны Стингрей, скоро будет выставка художников, Тимура Новикова и других. Будет создана стена Цоя», — сообщил арт-директор галереи.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В экспозицию вошли работы Евгения Козлова, Андрея Крисанова, Сергея Бугаева, Олега Котельникова и Боба Кошелохова. Все они в разное время работали с музыкантами группы «Кино», добавил Артем Магалашвили.

Идея такого масштабного культурного проекта родилась вместе с новостью о возобновлении концертов группы «Кино», рассказал Михаил Сасонко, владелец Arts Square Gallery, коллекционер, меценат.

«Как-то раз ко мне друзья зашли и сказали, что скоро будет концерт группы «Кино». И родилась идея создать выставку художников, которые окружали эту группу», — поделился коллекционер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Михаила Сасонко, Россия несколько раз диктовала моду в искусстве в эпоху 90-х. На переломе XX века именно русские художники возглавили и задали течение в общемировой культуре.

«Такие вещи и случаются на изломе: литература, поэзия — это как извержение вулкана. Сейчас все, что было в 80-х, 90-х, возрождается, популяризуется. Это мощнейший слой культуры», — отметил участник пресс-конференции.

Патриотизм и влияние Запада

Основная проблема, к которой проект хочет привлечь внимание молодежи, — это современная информационная политика, продвигающая западных лидеров, при этом полностью игнорирующая настоящих русских героев искусства. Об этом заявил актер, музыкант и художник Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Часть проекта связана с тем, что город Санкт-Петербург когда-то породил настоящих культурных героев. Если сегодня мы не опомнимся и не воссоздадим свою культурную среду, то никакой речи о патриотизме идти не может. Хотелось бы сказать о таком важном моменте, как взаимодействие русской и американской культуры вокруг группы «Кино». Рок-музыка сама прокладывает себе дорогу, а если учитывать специфику информационной политики, которая существует у нас в государстве, продвигать западную культуру и забывать отечественных героев искусства, — ей в этом нужно помочь», — сказал эксперт.

Эпоха группы «Кино», отметил Бугаев, — это тот период, когда русская культура открылась перед западной, но этот период закончился. Нужно больше внимания уделить восстановлению памяти о наших отечественных героях.

Почему Цоя любит и поет молодежь

В Санкт-Петербурге и в других городах России всегда можно встретить уличных музыкантов, исполняющих песни группы «Кино». При этом коллективы чаще всего состоят из молодых ребят, которые не застали ту самую эпоху. По мнению Сергея Бугаева, рок-музыка здесь выступает визуализированным мостиком, благодаря ему сейчас молодые музыканты играют песни, живущие уже более 40 лет.

politexpert.net / Болдин Георгий

«Сейчас популярно такое народное творчество, из которого появился и сам Цой. Многие воспринимают Цоя как представителя самого себя. Молодое поколение так же, как и старшее, сейчас обеспокоено рядом проблем, связанных с доминированием западной культурной продукции. Мы все хотим заменить ту суррогатную систему на нашу подлинную, настоящую», — рассказал Бугаев.

Он добавил, что тот самый «нерв» затрагивает несколько поколений. Несмотря на то, что творчество и личность Цоя на протяжении всех этих лет тщательно изучается и анализируется, его мифология еще не до конца всем ясна.

«Напарник Цоя, Алексей Рыбин, как-то в интервью говорил, что в перерывах между записью альбома, когда они вместе ходили в столовую, денег у них хватало только на двойной гарнир. Вот такой образ героя еще не изведан, сейчас образ такой: деньги, тачки, телки. А мы говорим о том, что человек написал несколько слов — и уже появился сверхсмысл. Это не про богатство, не про изобилие. Молодежи проще себя сопоставить с тем простым, о чем как раз ранние тексты Цоя», — подчеркнул Сергей Бугаев.

Культура в условиях запрета

Pr Scr youtube.com / Hakkatta

Виктор Цой говорил, что самое главное для него — это свобода творчества, напомнил Сергей Бугаев. По его словам, современная молодежь находится в условиях абсолютной свободы и может воплощать абсолютно все, что захочет, в любых формах.

«Сейчас появляется полная картина социодинамики того времени. Только сейчас не декларируемая свобода, а подлинная. Цой говорил, что свобода творчества — это самое главное. Сейчас нужно понимать, что все свободны, но встает вопрос: кто и что выбирает. Поэтому мы можем видеть некое давление, но мы не имеем к этому отношения. Все идет единым процессом, и мы этому рады», — заявил артист.

К мнению Бугаева присоединился и Артем Магалашвили.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Участие молодых художников показывает преемственность поколений. Все, что мы построили тогда, развивается и сегодня», — резюмировал он.

Помимо живописных работ художников, сотрудничавших с группой «Кино», на выставке будут представлены уникальные фото из личных архивов группы, на входе в галерею появится инсталляция — корабль, идущий в небо. Молодые художники-граффитисты будут создавать и новые работы. Также пройдут камерные концерты — музыканты будут исполнять песни группы «Кино», — круглые столы с обсуждением творчества Виктора Цоя и других артистов эпохи 90-х.