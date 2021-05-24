Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве

Москва, 24 мая. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел переговоры с американским коллегой Джейком Салливаном в Женеве.

По итогам переговоров Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном Совбез РФ выпустил пресс-релиз, в котором было отмечено, что встреча прошла в «конструктивном ключе». Обсуждение накопившихся разногласий между Москвой и Вашингтоном позволили «лучше понять позиции» друг друга.

До этого спорные вопросы между американской и российской сторонами обсудили на встрече в Рейкьявике глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Москве переговоры назвали продуктивными, а глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул готовность американского госсекретаря приступить к «разбору завалов» в отношениях двух стран.