В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»

Варшава, 24 мая. Приближение завершения строительства газопровода «Северный поток —2» все больше пугает политиков из Польши.

Приближение даты, когда станет возможным введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возмущает депутата из Польши Яцека Сариуша-Вальского. Он считает, что Европа подпадает под усиливающуюся энергетическую зависимость.

Ранее потенциальные рестрикции со стороны Вашингтона давали надежду Польше, что проект закроют, однако теперь всем ясно, что «Северный поток — 2» будет жить. Своими чаяниями политик поделился в беседе с wPolityce, как сообщает РИА Новости.

Евродепутат подчеркнул, что теперь Польша должна нарастить «оборонку», так как новый газопровод несет в себе дополнительные угрозы безопасности государства. Примечательно, что Сариуш-Вальский не рассказал, в чем именно заключается новый вызов.