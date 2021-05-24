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новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
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Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:29
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
instagram.com  /  @manizha

Москва, 24 мая. Популярная певица Манижа, прилетевшая в Москву из Роттердама после Евровидения, заявила, что не будет участвовать в конкурсе во второй раз.

Прибывшая на родину исполнительница пообщалась с журналистами в столичном аэропорту. В беседе с представителями СМИ Манижа отказалась ехать на Евровидение еще раз в качестве участницы.

«Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое», — объяснила свою позицию певица.

Однако Манижа все же назвала условие, при котором согласилась бы поехать на Евровидение. Певица отправилась бы на конкурс, если бы ей предложили стать ведущей или сделать музыкальную коллаборацию с Евровидением. Сейчас исполнительница планирует дальше заниматься музыкой и достигать новых вершин.

Финал Евровидения состоялся в Роттердаме 22 мая. Манижа выступила на конкурсе с песней Russian Woman и заняла девятое место. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ФАН объяснил неудачи россиян на Евровидении. Эксперт считает, что к музыкальному конкурсу нужно относиться проще.

евровидение певица Манижа
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