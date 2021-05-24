Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз

Москва, 24 мая. Популярная певица Манижа, прилетевшая в Москву из Роттердама после Евровидения, заявила, что не будет участвовать в конкурсе во второй раз.

Прибывшая на родину исполнительница пообщалась с журналистами в столичном аэропорту. В беседе с представителями СМИ Манижа отказалась ехать на Евровидение еще раз в качестве участницы.

«Я не люблю так. Я люблю один раз что-то сделать, а в следующий раз сделать что-то новое», — объяснила свою позицию певица.

Однако Манижа все же назвала условие, при котором согласилась бы поехать на Евровидение. Певица отправилась бы на конкурс, если бы ей предложили стать ведущей или сделать музыкальную коллаборацию с Евровидением. Сейчас исполнительница планирует дальше заниматься музыкой и достигать новых вершин.

Финал Евровидения состоялся в Роттердаме 22 мая. Манижа выступила на конкурсе с песней Russian Woman и заняла девятое место. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ФАН объяснил неудачи россиян на Евровидении. Эксперт считает, что к музыкальному конкурсу нужно относиться проще.