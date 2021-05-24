Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей

Москва, 24 мая. Совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска проанализировал доклад Международного энергетического агентства по глобальным энергетическим перспективам.

Предприниматель из России, возглавляющий компанию-основного акционера «Русала», Олег Дерипаска считает, что необходимо продолжать работу в направлении развития альтернативных источников энергии в соответствии с прогнозами МЭА. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно недавно опубликованному документу организации, после достижения такой стратегической цели, как углеродная нейтральность на мировом уровне, необходимость в разработке очередных нефтегазовых месторождений отпадет.

Дерипаска солидаризируется с подходом организации и считает, что намного более выгодно, а также эффективно строить систему из солнечных батарей, нежели чем продолжать возводить угольные станции. Он полагает, что выход доклада — повод задуматься о смене глобального вектора развития.

Ранее бизнесмен реагировал на высказывание председателя правительства Михаила Мишустина о том, что ряд производителей и ретейлеров на рынке искусственно завышает цены и «жадничает».