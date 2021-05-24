Как атака хакеров DarkSide на IT-системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline сказалась на экономике США? Будут ли власти тормозить рост цен на бензин? Почему палестино-израильский конфликт изменил протестную повестку и кто в Конгрессе требует прекратить поддержку Израиля?

О майских событиях в Соединенных Штатах беседуем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

Слушайте «ФАН Повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock)

В выпуске:

Основное событие мая — хакерская атака на Colonial Pipeline — в чем заключалась и как повлияла на экономику США.

Повышение цен бензин — впервые за семь лет более трех долларов за галлон.

Как палестино-израильский конфликт изменил протестную повестку в США?

Кто в Конгрессе требует поддержать Палестину?

Скандал в CNN — журналист продемократического издания оказался поклонником Гитлера.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. Музыке, ВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.