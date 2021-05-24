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новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
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Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты

Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Ronald Stauffer

Москва, 24 мая. Американские власти тратят огромные суммы на военные расходы, чтобы продемонстрировать свое превосходство над всем остальным миром, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Непомерно раздутый военный бюджет вредит Соединенным Штатам, отметил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии для RT. По его словам, Вашингтон имеет по всему миру около 700 военных баз, на обслуживание которых тратятся огромные деньги. Кроме того, американцы не всегда сознательно подходят к вопросу развития тех или иных технологий, ввиду чего большое количество проектов из-за крайне низкой эффективности отправляется в ящик или вовсе в утиль.

Вашингтон попросту не считает потраченные на оборонную сферу деньги, так как властям не важно, сколько средств уйдет на провальные военные проекты, уверен Литовкин. Он объяснил, почему США поступают именно так. По словам эксперта, американцам важно показать всему миру собственные возможности. Россия же более рационально подходит к этому вопросу, экономно распределяя ресурсы.

«Лишь бы показать, что они могут позволить себе тратить сколько угодно денег, чтобы продемонстрировать всему миру, что они самые сильные, самые мощные», — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт из Норвегии Пол Стейган заявил, что военный союз Китая и России станет для американских военных самым худшим кошмаром, так как Соединенные Штаты не смогут справиться с совокупностью таких мощных государств ни в одиночку, ни в составе какого-либо альянса.

россия сша литовкин военный бюджет
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