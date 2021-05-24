Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты

Москва, 24 мая. Американские власти тратят огромные суммы на военные расходы, чтобы продемонстрировать свое превосходство над всем остальным миром, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Непомерно раздутый военный бюджет вредит Соединенным Штатам, отметил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии для RT. По его словам, Вашингтон имеет по всему миру около 700 военных баз, на обслуживание которых тратятся огромные деньги. Кроме того, американцы не всегда сознательно подходят к вопросу развития тех или иных технологий, ввиду чего большое количество проектов из-за крайне низкой эффективности отправляется в ящик или вовсе в утиль.

Вашингтон попросту не считает потраченные на оборонную сферу деньги, так как властям не важно, сколько средств уйдет на провальные военные проекты, уверен Литовкин. Он объяснил, почему США поступают именно так. По словам эксперта, американцам важно показать всему миру собственные возможности. Россия же более рационально подходит к этому вопросу, экономно распределяя ресурсы.

«Лишь бы показать, что они могут позволить себе тратить сколько угодно денег, чтобы продемонстрировать всему миру, что они самые сильные, самые мощные», — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт из Норвегии Пол Стейган заявил, что военный союз Китая и России станет для американских военных самым худшим кошмаром, так как Соединенные Штаты не смогут справиться с совокупностью таких мощных государств ни в одиночку, ни в составе какого-либо альянса.