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24 мая 17:49
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новостей
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
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Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами

Происшествия
Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Омск, 24 мая. Молодую женщину обвинили в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео. Сама девушка имеет двоих малолетних детей.

Следствие предъявило обвинение 23-летней жительнице Омской области по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

По версии правоохранителей, молодая женщина имела сексуальную связь с несовершеннолетними девочками. Она снимала с ними видео эротического характера, а потом распространяла в соцсетях.

Полицейские допрашивают потерпевших, также назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что задержанная является женой депутата местного сельсовета. Сама обвиняемая заявила, что «все было по согласию», поэтому не считает себя виноватой. По ее словам, видеоролики оказались в открытом доступе после взлома. У женщины двое малолетних детей. В настоящее время она под домашним арестом.

Суд арестовал обвиняемого в изготовлении детского порно петербуржца, сообщал ФАН. Мужчина через мессенджер переслал своему знакомому несколько провокационных снимков.

уголовное дело депутат жена
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Все новости / Происшествия / Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами
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