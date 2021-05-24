Жена омского депутата стала фигурантом дела после съемок порно со школьницами

Омск, 24 мая. Молодую женщину обвинили в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео. Сама девушка имеет двоих малолетних детей.

Следствие предъявило обвинение 23-летней жительнице Омской области по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

По версии правоохранителей, молодая женщина имела сексуальную связь с несовершеннолетними девочками. Она снимала с ними видео эротического характера, а потом распространяла в соцсетях.

Полицейские допрашивают потерпевших, также назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что задержанная является женой депутата местного сельсовета. Сама обвиняемая заявила, что «все было по согласию», поэтому не считает себя виноватой. По ее словам, видеоролики оказались в открытом доступе после взлома. У женщины двое малолетних детей. В настоящее время она под домашним арестом.

Суд арестовал обвиняемого в изготовлении детского порно петербуржца, сообщал ФАН. Мужчина через мессенджер переслал своему знакомому несколько провокационных снимков.