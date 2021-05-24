Съемки второго сезона сериала «Чикатило» намечены на лето

Москва, 24 мая. Режиссер Сарик Андреасян приступит к съемкам второго сезона сериала о советском серийном убийце Андрее Чикатило этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Okko.

Второй сезон сериала о Чикатило станет финальным. Продюсеры пока держат в секрете актерский состав, но обещают удивить зрителей появлением новых героев. В первом сезоне телешоу были задействованы Дмитрий Нагиев, Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов и другие известные артисты.

В основе проекта лежит история Андрея Чикатило — бывшего учителя, совершившего десятки кровавых преступлений. Многосерийная драма стала самой популярной на цифровом сервисе Okko: ее посмотрели свыше четырех миллионов раз.

Авторы «Чикатило» не использовали имена жертв и работавших над расследованием этого дела людей. Дочь психиатра Александра Бухановского Ольга заявила, что сценаристы слишком много «нафантазировали». Наследница профессора, чьи научные разработки помогли правоохранителям поймать маньяка, добавила, что создатели не обращались к ней за помощью.