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новостей
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
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Съемки второго сезона сериала «Чикатило» намечены на лето

Общество
Съемки второго сезона сериала «Чикатило» намечены на лето
Prt Scr youtube.com  /  Онлайн-кинотеатр Okko

Москва, 24 мая. Режиссер Сарик Андреасян приступит к съемкам второго сезона сериала о советском серийном убийце Андрее Чикатило этим летом, сообщили в пресс-службе сервиса Okko.

Второй сезон сериала о Чикатило станет финальным. Продюсеры пока держат в секрете актерский состав, но обещают удивить зрителей появлением новых героев. В первом сезоне телешоу были задействованы Дмитрий Нагиев, Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева, Иван Федотов и другие известные артисты.

В основе проекта лежит история Андрея Чикатило — бывшего учителя, совершившего десятки кровавых преступлений. Многосерийная драма стала самой популярной на цифровом сервисе Okko: ее посмотрели свыше четырех миллионов раз.

Авторы «Чикатило» не использовали имена жертв и работавших над расследованием этого дела людей. Дочь психиатра Александра Бухановского Ольга заявила, что сценаристы слишком много «нафантазировали». Наследница профессора, чьи научные разработки помогли правоохранителям поймать маньяка, добавила, что создатели не обращались к ней за помощью.

нагиев сериал чикатило
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Все новости / Общество / Съемки второго сезона сериала «Чикатило» намечены на лето
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