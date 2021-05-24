Бешенство, лептоспироз, сальмонеллез: что скрывается за поглаживанием диких животных



Человек все активнее вторгается в естественную среду обитания диких животных: расширяются города, увеличивается количество дорог, сотнями строятся загородные коттеджные поселки, модным становится экотуризм. Причем при встрече обитателей лесов и водоемов с человеком еще неизвестно, кто может пострадать — животное или сам венец природы. Какая живность под своей безобидной личиной несет реальную угрозу человеку? Что делать с лосями, которые становятся причиной сотни ДТП? На эти вопросы ответил известный биолог Павел Глазков в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Встреча на дороге человека и лося частенько заканчивается плачевно для обоих. Лось — крупное, высокое животное, во время гона выскакивает на дорогу внезапно, водитель не всегда успевает среагировать, как результат — столкновение. Полуторатонная туша на скорости влетает в салон автомобиля и сносит все на своем пути. Выжить в этом случае — большая удача. За год, по словам Павла Глазкова, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге происходит около 200 ДТП с участием лосей. Причем в этих ДТП гибнет приблизительно 180 животных и 5–6 человек. В весенний период водителям надо быть особенно внимательными: на дороги выходят неопытные молодые животные, которые только начинают самостоятельную жизнь, но по габаритам они ничем не уступают более взрослым сородичам.

К слову, даже легкое ДТП с лосем чревато водителю не только травмами, но и финансовыми потерями, и здесь речь совсем не о ремонте транспортного средства. Согласно действующему законодательству в случае столкновения с животным водитель виновен априори и за нанесенный дикой природе ущерб придется раскошелиться: штраф составляет 80 000 рублей. Но может выйти и больше, если лосиха была беременна. Пытаться спрятать мертвое животное или просто прибрать тушу к рукам — опасное занятие: это карается уже уголовной статьей, предупредил биолог. Ситуацию с дикими животными на дорогах можно уладить, считает он, надо лишь присмотреться к опыту скандинавских стран.

«Если взять Финляндию, то там численность лосей в разы больше, чем у нас, а ДТП с ними меньше. Финны делают специальные переходы для животных в местах их естественной миграции. Где-то делают целые мосты через дороги, причем засаживают их кустарником так, что животное даже не понимает, что идет по мосту. Еще есть регулируемые переходы через дорогу, которые открываются в определенное время, чтобы животные могли пересечь магистраль», — рассказал Глазков.

Но все эти меры требуют серьезных вложений, поэтому в Европе при проектировании и строительстве дорог 10% от стоимости закладывается именно на создание безопасных условий миграции диких животных.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Одним из часто встречающихся дачникам и горожанам представителей дикого мира являются лисицы. Эти милые хитрюги охотно идут на контакт с человеком и очень быстро привыкают к нему. Но не надо забывать, что лисы часто становятся переносчиками бешенства. И от того, что животное уже почти как ручное приходит к вам на кормежку, оно не перестает быть диким, предупредил Глазков. Это особенно опасно тем, что на ранней стадии заболевания бешенством поведение лисы никак не меняется, человек на глаз не может определить, больна она или нет.

«Они переносят массу заболеваний, в том числе бешенство, инкубационный период у которого несколько недель при отсутствии видимых признаков. Слюна — это уже последняя стадия, когда поражен головной мозг. Поэтому нельзя прикармливать лисиц, нельзя детям давать их кормить. Бешенство передается через слюну, царапание, и оно неизлечимо. Серией уколов его можно только приостановить», — предостерег биолог.

Похожая ситуация и с дикими ежиками. Они, по словам ученого, природный очаг бешенства. Помимо этого милые создания могут разнообразить жизнь неосторожного человека клещевым энцефалитом, лептоспирозом, сальмонеллезом.

«Под иголками у ежа находятся десятки, а то и сотни клещей, блохи. Он физически не может от них избавиться. Мы можем получить целый букет болезней», — сказал Глазков.

Помимо прочего, с 1 января 2021 года брать дикое животное из леса домой запрещено на законодательном уровне, добавил он. А если животное оказалось еще и краснокнижным, то можно попасть под уголовную статью. Есть в этом ошибка и с биологической точки зрения. Приютив ежиху на неделю-другую, человек не оставляет шансов на выживание ее потомству. Получается, дикими животными лучше любоваться через объектив фото- или видеокамеры, избегая прямого контакта: это безопасно и для человека, и для представителя дикой природы.