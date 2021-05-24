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24 мая 20:48
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новостей
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
20:28
Экономика
Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение
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Инцидент с рейсом Ryanair: на истерику Запада у Белоруссии «способы ответа найдутся» 

  /   Обновлено: 24 мая 2021 19:47
Общество
Инцидент с рейсом Ryanair: на истерику Запада у Белоруссии «способы ответа найдутся» 
wikipedia.org  /  Adrian Pingstone


Евросоюз и США раскритиковали власти Белоруссии за арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который стал возможен благодаря тому, что рейс Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Почему западный мир так резко отреагировал на инцидент с рейсом Ryanair? Была ли это спланированная хитрость Белоруссии, чтобы задержать основателя экстремистского Telegram-канала? Чем грозит Минску этот смелый поступок? На эти вопросы ответили политологи и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, ситуация выглядит несколько однобокой. Когда в 2013 году власти ЕС принудительно посадили и обыскали самолет президента Боливии Эво Моралеса — это посчитали нормальным. Хотя столь беспардонное поведение противоречит международному кодексу авиационных перевозок. И этот пример не единственный. Однако, когда нечто подобное позволил себе Минск, Запад всколыхнулся.

«В данном случае я вижу супернеординарный поступок Белоруссии. Я бы сказал, достаточно смелый поступок. <…> Однако сейчас разговор идет о человеке, который проходил террористическую подготовку, участвовал в войне, занимался подрывной деятельностью, терроризмом, и он не скрывает подобные вещи. Я считаю, сегодня Лукашенко продемонстрировал политическую волю в борьбе со своими врагами и террористами, он привлек к ответственности недруга своей страны», — прокомментировал ситуацию Клинцевич.

Спикер не исключил, что это решение будет сопровождаться не очень приятными последствиями. С другой стороны, отметил он, пора положить конец двойным стандартам: почему США можно что-то делать, а Белоруссии — нет?

Инцидент с рейсом Ryanair: на истерику Запада у Белоруссии «способы ответа найдутся» 
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заявления о том, что белорусская сторона вынудила пилотов рейса Ryanair совершить посадку — не обоснованы, сказал в ходе онлайн-конференции директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия», политолог Алексей Дзермант. По его словам, истребители начали сопровождение скандального борта лишь после сообщения о минировании. При этом рейс следовал возле белорусской атомной станции, поэтому в появлении истребителей нет ничего удивительного: они выполняли контролирующую функцию.

«Плюс последнее слово о посадке всегда остается за пилотом. Если бы они решили, что их принуждают, то могли бы сообщить об этом коллегам или последовать дальше в Вильнюс, где у рейса был воздушный коридор. Поэтому все эти разговоры о принуждении — выдумки. На Западе развернулась настоящая истерия, они угрожают закрыть Белоруссии границы для перелетов и блокировать полеты в ЕС. Ну истерика понятна: задержан один из ключевых организаторов цветной революции, а он может рассказать много чего интересного», — уверен политолог.

При этом в самой Белоруссии к инциденту с рейсом Ryanair и задержанию основателя экстремистского Telegram-канала Nextа отнеслись спокойно. По словам Дзерманта, СМИ дают взвешенные репортажи, подробно объясняя, почему самолет сел в Минске и за что задержан Протасевич. А задерживать его было за что, уверен политолог.

Инцидент с рейсом Ryanair: на истерику Запада у Белоруссии «способы ответа найдутся» 
facebook.com  / Алексей Дзермант

«Это не безобидный журналист, он давно состоит в радикальных организациях, в полке «Азов» был, на Донбассе симпатизировал нацистам. А будучи руководителем Telegram-канала, взял на себя организацию и управление протестными акциями и беспорядками, призывая к свержению власти, переворотам и прочему. Поэтому с юридической точки зрения действия белорусских властей оправданы. На Западе он — журналист, герой, но они не замечают, к чему этот герой призывал и какие последствия были», — сказал Дзермант.

При этом он подчеркнул, что задержание Протасевича не может не повлиять и на других фигурантов дела. Оппозиционеры-экстремисты думали, что Запад их защитит, но когда речь идет о национальной безопасности, спецслужбы не будут оглядываться ни на кого. С людьми, которые занимаются экстремизмом, так будет поступать любое государство. Что касается ответной реакции со стороны латвийских авиалиний, Дзермант отметил, что убытки для Белоруссии будут не критичными — «у нас способы ответа найдутся».

белоруссия клинцевич ryanair nexta протасевич дзермант
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