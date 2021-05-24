Инцидент с рейсом Ryanair: на истерику Запада у Белоруссии «способы ответа найдутся» 



Евросоюз и США раскритиковали власти Белоруссии за арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который стал возможен благодаря тому, что рейс Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Почему западный мир так резко отреагировал на инцидент с рейсом Ryanair? Была ли это спланированная хитрость Белоруссии, чтобы задержать основателя экстремистского Telegram-канала? Чем грозит Минску этот смелый поступок? На эти вопросы ответили политологи и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, ситуация выглядит несколько однобокой. Когда в 2013 году власти ЕС принудительно посадили и обыскали самолет президента Боливии Эво Моралеса — это посчитали нормальным. Хотя столь беспардонное поведение противоречит международному кодексу авиационных перевозок. И этот пример не единственный. Однако, когда нечто подобное позволил себе Минск, Запад всколыхнулся.

«В данном случае я вижу супернеординарный поступок Белоруссии. Я бы сказал, достаточно смелый поступок. <…> Однако сейчас разговор идет о человеке, который проходил террористическую подготовку, участвовал в войне, занимался подрывной деятельностью, терроризмом, и он не скрывает подобные вещи. Я считаю, сегодня Лукашенко продемонстрировал политическую волю в борьбе со своими врагами и террористами, он привлек к ответственности недруга своей страны», — прокомментировал ситуацию Клинцевич.

Спикер не исключил, что это решение будет сопровождаться не очень приятными последствиями. С другой стороны, отметил он, пора положить конец двойным стандартам: почему США можно что-то делать, а Белоруссии — нет?

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заявления о том, что белорусская сторона вынудила пилотов рейса Ryanair совершить посадку — не обоснованы, сказал в ходе онлайн-конференции директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия», политолог Алексей Дзермант. По его словам, истребители начали сопровождение скандального борта лишь после сообщения о минировании. При этом рейс следовал возле белорусской атомной станции, поэтому в появлении истребителей нет ничего удивительного: они выполняли контролирующую функцию.

«Плюс последнее слово о посадке всегда остается за пилотом. Если бы они решили, что их принуждают, то могли бы сообщить об этом коллегам или последовать дальше в Вильнюс, где у рейса был воздушный коридор. Поэтому все эти разговоры о принуждении — выдумки. На Западе развернулась настоящая истерия, они угрожают закрыть Белоруссии границы для перелетов и блокировать полеты в ЕС. Ну истерика понятна: задержан один из ключевых организаторов цветной революции, а он может рассказать много чего интересного», — уверен политолог.

При этом в самой Белоруссии к инциденту с рейсом Ryanair и задержанию основателя экстремистского Telegram-канала Nextа отнеслись спокойно. По словам Дзерманта, СМИ дают взвешенные репортажи, подробно объясняя, почему самолет сел в Минске и за что задержан Протасевич. А задерживать его было за что, уверен политолог.

facebook.com / Алексей Дзермант

«Это не безобидный журналист, он давно состоит в радикальных организациях, в полке «Азов» был, на Донбассе симпатизировал нацистам. А будучи руководителем Telegram-канала, взял на себя организацию и управление протестными акциями и беспорядками, призывая к свержению власти, переворотам и прочему. Поэтому с юридической точки зрения действия белорусских властей оправданы. На Западе он — журналист, герой, но они не замечают, к чему этот герой призывал и какие последствия были», — сказал Дзермант.

При этом он подчеркнул, что задержание Протасевича не может не повлиять и на других фигурантов дела. Оппозиционеры-экстремисты думали, что Запад их защитит, но когда речь идет о национальной безопасности, спецслужбы не будут оглядываться ни на кого. С людьми, которые занимаются экстремизмом, так будет поступать любое государство. Что касается ответной реакции со стороны латвийских авиалиний, Дзермант отметил, что убытки для Белоруссии будут не критичными — «у нас способы ответа найдутся».