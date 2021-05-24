Республиканские штаты США отменяют миграционные решения Байдена

Финикс, 24 мая. Республиканские штаты США, такие как Аризона, Миссури и Техас, через суд пытаются отменить законопроекты, которые проводит президент Джозеф Байден. Главные разбирательства разворачиваются вокруг миграционного законодательства. Об этом сообщило FOX News.

Biden has FAILED to defend our border. States like TX have stepped into the void. I'm leading that effort. Read this article! My team's lawsuits are mentioned at every turn. I'll keep fighting to fix this immigration crisis & restore the rule of law! https://t.co/k3MVgGKUDu — Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) May 23, 2021

Аризона

В настоящее время генеральный прокурор Аризоны республиканец Марк Брнович участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах. Одно из них — это отмена новых приоритетов Министерства внутренней безопасности (DHS), которые ограничивают работу Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Согласно постановлению, принятому Байденом, любой сотрудник ICE, который столкнулся с проблемой нелегальных мигрантов и не входит в специальные, должен получить одобрение своего руководства на какие-либо действия.

«Это незаконно и бессовестно со стороны федерального правительства — заставлять отпускать опасных преступников в аризонские общины, когда они должны быть депортированы по закону. Поддержание верховенства права и сохранение общественной безопасности всегда должны стоять на повестке дня любой политической группы интересов», — прокомментировал дело Брнович.

Техас

На этой неделе штат Техас через суд заблокировал предвыборное обещание Байдена на введение 100-дневного моратория на депортацию мигрантов. Генеральный прокурор Кен Пэкстон назвал победу «четким сигналом» администрации президента о том, что она не сможет нарушать иммиграционное законодательство и «подвергать опасности жизнь техасцев».

«Провальная политика этой администрации только усугубила кризис на нашей южной границе и еще больше исчерпала регулярные обязанности наших сотрудников правоохранительных органов», — отметил он.

Миссури

Миссури совместно с Аризоной и Техасом 13 апреля подали в суд на администрацию Байдена из-за того, что она отказалась от Протоколов защиты мигрантов (MPP), и требуют восстановить программу, которая удерживала нелегальных переселенцев в Мексике на время судебных слушаний.

Texas, Missouri sue Biden administration over scrapping of 'Remain-in-Mexico' policy https://t.co/9PXYlzvsuB #FoxNews — Henry Kiplimo ???????????????? (@hkkiplimo) May 23, 2021

В иске говорится, что прекращение MPP вызвало всплеск миграционной активности на границе и нанесло серьезный ущерб борьбе с торговлей людьми, которую ведут штаты.