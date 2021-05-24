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17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
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Республиканские штаты США отменяют миграционные решения Байдена

США
Республиканские штаты США отменяют миграционные решения Байдена
gov.texas.gov  /  Office of the Texas Governor

Финикс, 24 мая. Республиканские штаты США, такие как Аризона, Миссури и Техас, через суд пытаются отменить законопроекты, которые проводит президент Джозеф Байден. Главные разбирательства разворачиваются вокруг миграционного законодательства. Об этом сообщило FOX News.

Аризона

В настоящее время генеральный прокурор Аризоны республиканец Марк Брнович участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах. Одно из них — это отмена новых приоритетов Министерства внутренней безопасности (DHS), которые ограничивают работу Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Согласно постановлению, принятому Байденом, любой сотрудник ICE, который столкнулся с проблемой нелегальных мигрантов и не входит в специальные, должен получить одобрение своего руководства на какие-либо действия.

«Это незаконно и бессовестно со стороны федерального правительства — заставлять отпускать опасных преступников в аризонские общины, когда они должны быть депортированы по закону. Поддержание верховенства права и сохранение общественной безопасности всегда должны стоять на повестке дня любой политической группы интересов», — прокомментировал дело Брнович.

Техас

На этой неделе штат Техас через суд заблокировал предвыборное обещание Байдена на введение 100-дневного моратория на депортацию мигрантов. Генеральный прокурор Кен Пэкстон назвал победу «четким сигналом» администрации президента о том, что она не сможет нарушать иммиграционное законодательство и «подвергать опасности жизнь техасцев».

«Провальная политика этой администрации только усугубила кризис на нашей южной границе и еще больше исчерпала регулярные обязанности наших сотрудников правоохранительных органов», — отметил он.

Миссури

Миссури совместно с Аризоной и Техасом 13 апреля подали в суд на администрацию Байдена из-за того, что она отказалась от Протоколов защиты мигрантов (MPP), и требуют восстановить программу, которая удерживала нелегальных переселенцев в Мексике на время судебных слушаний.

В иске говорится, что прекращение MPP вызвало всплеск миграционной активности на границе и нанесло серьезный ущерб борьбе с торговлей людьми, которую ведут штаты.

«С учетом того, что пограничные правоохранительные органы растянуты, настало время, чтобы президент Байден восстановил Протоколы экс-президента Трампа о защите мигрантов, подавил кризис на границе и обеспечил, чтобы Миссури и Соединенные Штаты могли эффективно бороться с торговлей людьми», — сказал генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт.

сша штаты миграционная политика
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