Республиканские штаты США отменяют миграционные решения Байдена

Финикс, 24 мая. Республиканские штаты США, такие как Аризона, Миссури и Техас, через суд пытаются отменить законопроекты, которые проводит президент Джозеф Байден. Главные разбирательства разворачиваются вокруг миграционного законодательства. Об этом сообщило FOX News.

Biden has FAILED to defend our border. States like TX have stepped into the void. I'm leading that effort. Read this article! My team's lawsuits are mentioned at every turn. I'll keep fighting to fix this immigration crisis & restore the rule of law! https://t.co/k3MVgGKUDu