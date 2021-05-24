В Сети опубликовали видео со сбитым беспилотником ВВС Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 24 мая. Видео со сбитым разведывательно-ударным беспилотником Wing Loong II китайского производства, находящимся на вооружении ВВС Саудовской Аравии, обнародовали хуситы.

Отмечается, что он упал в районе йеменской провинции Саада. Как указали военные эксперты, уничтожение беспилотного летательного аппарата могло произойти еще в начале выполнения задания, так как в баках оставалось большое количество топлива. Однако в результате падения обломки БПЛА сгорели почти полностью.

Существует вероятность, что дрон был сбит при помощи зенитной управляемой ракетой, которая получила обозначение «358». Такое вооружение используется для борьбы с воздушными целями по типу беспилотников, некоторых видов вертолетов и самолетов.

Ранее сообщалось, что глава йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад Али аль-Хуси отверг санкции США в отношении военных чиновников движения.