Врач Добровольский рассказал, как избежать солнечного и теплового удара в летний сезон

Москва, 24 мая. Врач Алексей Добровольский подтвердил, что рекомендации Роспотребнадзора помогут избежать солнечного и теплового удара в летний сезон.

Ранее на сайте Роспотребнадзора были опубликованы советы, которые помогут избежать перегрева в жару. Согласно рекомендациям ведомства, отказ от жирной пищи и увеличение объема потребляемой жидкости может защитить от солнечного и теплового удара, передает Nation News.

Добровольский назвал правильными советы Роспотребнадзора, отметив, что они полезны для каждого россиянина. Он также добавил, что увеличение количества потребляемой жидкости является самой главной рекомендацией, поэтому не стоит пренебрегать даже газировкой.

«Нужна любая доступная жидкость, которой отдается предпочтение. Понятное дело, что газированные сладкие напитки в большом количестве будут давать лишние калории и не совсем полезны и не всем. Но, с другой стороны, здесь глупо было бы рекомендовать только чай. Если человек находится в парке, нет чая, а рядом продается какой-то газированный напиток, то тут будет логичным совет пить ту жидкость, которая в данном случае доступна», — пояснил врач.

По его словам, в летний период следует отказаться от использования обтягивающей и синтетической одежды. Кроме того, отказ от жирной и жареной еды позволит сократить потоотделение, поэтому в рационе необходимо увеличить количество свежих овощей и фруктов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период сильной жары с температурой до +37 градусов сохранится на Урале и в Поволжье в ближайшие недели, передает RT.