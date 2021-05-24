Врач Добровольский рассказал, как избежать солнечного и теплового удара в летний сезон

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 17:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
Все новости
24 мая 17:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
Все новости

Врач Добровольский рассказал, как избежать солнечного и теплового удара в летний сезон

Общество
Врач Добровольский рассказал, как избежать солнечного и теплового удара в летний сезон
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / Igor Yakunin / CC-BY-SA 3.0

Москва, 24 мая. Врач Алексей Добровольский подтвердил, что рекомендации Роспотребнадзора помогут избежать солнечного и теплового удара в летний сезон.

Ранее на сайте Роспотребнадзора были опубликованы советы, которые помогут избежать перегрева в жару. Согласно рекомендациям ведомства, отказ от жирной пищи и увеличение объема потребляемой жидкости может защитить от солнечного и теплового удара, передает Nation News.

Добровольский назвал правильными советы Роспотребнадзора, отметив, что они полезны для каждого россиянина. Он также добавил, что увеличение количества потребляемой жидкости является самой главной рекомендацией, поэтому не стоит пренебрегать даже газировкой.

«Нужна любая доступная жидкость, которой отдается предпочтение. Понятное дело, что газированные сладкие напитки в большом количестве будут давать лишние калории и не совсем полезны и не всем. Но, с другой стороны, здесь глупо было бы рекомендовать только чай. Если человек находится в парке, нет чая, а рядом продается какой-то газированный напиток, то тут будет логичным совет пить ту жидкость, которая в данном случае доступна», — пояснил врач.

По его словам, в летний период следует отказаться от использования обтягивающей и синтетической одежды. Кроме того, отказ от жирной и жареной еды позволит сократить потоотделение, поэтому в рационе необходимо увеличить количество свежих овощей и фруктов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период сильной жары с температурой до +37 градусов сохранится на Урале и в Поволжье в ближайшие недели, передает RT.

россия роспотребнадзор добровольский
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 282129 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 102119 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 98022 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 80907 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 75691 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Общество / Врач Добровольский рассказал, как избежать солнечного и теплового удара в летний сезон
Рейтинг@Mail.ru